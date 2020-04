Toni je bio najbolji šesti čovjek u ligi dok je igrao za Bullse, a minutaža mu je bila i veća nego nekim igračima u prvom sastavu

Uoči prikazivanja dugoočekivanog dokumentarca “The Last Dance” koji se bavi legendarnom generacijom Chicago Bullsa Toni Kukoč je postao glavna priča u Americi i to ne zato jer je opet “preskočen” u izboru za Kuću slavnih.

U vremenu pauze od sporta taj se dokumentarac iščekivao kao finale doigravanja, a Kukoč je izjavio da je pokojni Kobe Bryant bio tek kopija Jordana. Legendarnog hrvatskog košarkaša mnogi su kritizirali zbog te izjave, a progovorio je o njemu i nekadašnji suigrač iz Bullsa, a danas trener Golden State Warriorsa Steve Kerr.

Kerr je u ESPN-ovom podcastu “The Lowe Post” branio Kukoča prema kojem je, po njemu, učinjena velika nepravda. Naime, Kukoč gotovo i da se ne spominje u dokumentarcu, izbrisan je i s grafike na naslovnici, a bio je toliko važan član te momčadi

“Čak i danas me sram. Gledam te grafike za dokumentarac i na svima su Michael Dennis, Scottie, Phil i ja. I razumijem da sam ja tamo jer sam uspješan kao trener Warriorsa i većina će me prepoznati, a možda neće Harpera, Kukoča ili Longleya. Ili njihova lica ne znače puno mladima jer se sve to događalo prije 22 godine. Kukoč je morao biti na toj fotografiji jer je bio nevjerojatan igrač”, iskreno je rekao Kerr pa nastavio pričati o Hrvatu.

“Kukoč je bio fantastičan igrač visok 210 centimetara, a mogao je sve. Voditi loptu, razigravati, šutirati… Nadimak mu je bio Konobar jer je loptama posluživao svih. Da igra danas, bio bi zvijezda.”

[FOTO, VIDEO] AMERIKANCI PONOVNO OMALOVAŽAVAJU KUKOČA: Nevjerojatno što su mu sad napravili

‘Nitko nije prošao to što je on prošao’

Toni je bio najbolji šesti čovjek u ligi dok je igrao za Bullse, a minutaža mu je bila i veća nego nekim igračima u prvom sastavu. Kerr je rekao da se slavna generacija Bullsa sastala na večeri te da je on nazdravio upravo za Kukoča.

“Nazdravio sam mu zbog svega što je morao proći kad je dolazio u NBA. Nije bilo uobičajeno da Europljani dolaze u NBA ligu. Nitko nije prošao to što je on prošao, Imao je konstantan pritisak Jordana i Pippena da ostane u Bullsima jer je bio velika uzdanica Jerryja Krausea koji ga je draftirao u drugoj rundi i gurao. Pojavio se na treningu i odjednom su ga Michael i Scottie napali jer nisu bili u dobrim odnosima s Krauseom, a on je za njih bio ‘Jerryjev igrač’. A Toni je samo htio igrati košarku. Želim samo da zna koliko je značio momčadi”, zaključio je Kerr.