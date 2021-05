Srpski centar i najveći favorit za nagradu MVP u NBA ligi Nikola Jokić pokazao je u sinoćnjoj playoff utakmici protiv Portlanda da tu nagradu i zaslužuje. Denver je na krilima Srbina slavio 128:109 i tako poravnao seriju na 1:1 ukupno.

Jokić je utakmicu završio s 38 poena, osam skokova i pet asistencija, s time da je bio vrlo efikasan. Iz igre je gađao 15 od 20, a s trice 2 od 4.

Igrao se hero-ball u Ball Areni u Denveru, s druge je strane plašt stavio Damian Lillard koji je zabio 42 poena, no efikasan je bio samo s trice. Dame je za 42 minute na parketu pogodio 9 trica iz 16 pokušaja, izjednačio je i rekord od osam zabijenih trica u poluvremenu, no ukupno je iz igre gađao 11 od 24. Svom je učinku dodao i 10 asistencija. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

Damian Lillard has his second 30-point first half of his playoff career. He is the only player with multiple 30-point first halves in the playoffs over the last 15 seasons.

He has 8 3-pt FG so far, tied for the most in a half in NBA postseason history. pic.twitter.com/dHS3b6KagF

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 25, 2021