Ivica Zubac i njegovi Los Angeles Clippersi poveli su 2-1 u konferencijskom polufinalu nakon jučerašnjeg slavlja protiv Denver Nuggetsa 113:107.

Iako su na kraju izašli kao pobjednici, Clippersi su zapravo većinu susreta morali ganjati rezultat.

Nikola Jokić pružio je partiju na razini najboljih NBA centara. Srpski košarkaš upisao je 32 poena uz 12 skokova i 8 asistencija, no nije mu to bilo dovoljno da se utakmica prelomi na stranu Denvera. Sažetak utakmice pogledajte OVDJE.

More numbers and my takeaways below: https://t.co/KD8MOqbjqs

– Nuggets shoot 4-15 FGs during Clippers run – Jokic goes 32-12-8; passes Melo for most 30-10 games in Nuggets history #MileHighBasketball

Kod Clippersa najbolji je bio Paul George s 32 poena, dok je Kawhi Leonard zabio 23. Ivica Zubac svoju je 21 minutu iskoristio za osam poena i tri skoka, s tim da ni on ni njegova zamjena, novopečeni najbolji šesti igrač lige Montrezl Harrell, nisu imali u obrani nikakvog rješenja za Jokića u obrani.

Boston Celticsi na rubu su ulaska u finale Istoka nakon što su slavili 111:89 protiv Toronto Raptorsa u petoj utakmici konferencijskog polufinala.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀

Jaylen Brown (27 PTS, 3 STL) and the @celtics take a 3-2 lead over TOR! They can advance to the East finals with a win Wed. (9/9) at 6:30pm/et on ESPN. #NBAPlayoffs

Kemba Walker: 21 PTS, 7 AST

Jayson Tatum: 18 PTS, 10 REB

Daniel Theis: 15 PTS (5-5 FGM) pic.twitter.com/G5xURsAwdC

