JEZIVO PRETKAZANJE: Misteriozni čovjek predvidio je da će se s Draženom nešto tragično dogoditi? ‘Upoznala sam ga u Zagrebu…’

Protekle nedjelje 7. lipnja bila je 27-godišnjica smrti nikad prežaljenog košarkaškog Mozarta, našeg Dražena Petrovića. Tog kobnog dana 1993. Hrvatska je izgubila svog omiljenog sportaša, čovjeka koji je bio poseban, drugačiji od drugih.

Biserki Petrović se dogodila najgora stvar koja se čovjeku može dogoditi

Najgora stvar u životu koja se može dogoditi roditelju je smrt vlastitog djeteta. Pokopati svoje dijete nešto je užasno, nadživjeti ga izuzetno je bolno, nikad se to ne može preboljeti… Nikad…

Upravo se to dogodilo Biserki Petrović. Ona je utjehu poslije pogibije svoga sina pronašla u čuvanju uspomene na njega, na jednog od najboljih europskih i svjetskih košarkaša svih vremena. Priznaje dan danas da često plače, ali ne želi da itko vidi njezine suze. No, za hrvatske medije otkrila je jezivu priču.

“Dok je još Dražen bio živ, u Zagrebu sam u nekom društvu upoznala čovjeka koji me je pitao ‘Što će ove dvije žene uz Dražena?”, kazala je Biserka, aludirajući na Draženove suputnice u Golfu dvojci u trenutku kad je poginuo, prenosi Biserkinu izjavu srpski tabloid Kurir.

Trebao je avionom nastaviti put Münchena, ali se odlučio za auto

U popodnevnim satima tog kobnog dana po Dražena je na aerodrom u Frankfurt došla njegova tadašnja djevojka Klara Szalantzy u društvu prijateljice Hilal Edebal. Iako je prvotno Dražen trebao avionom nastaviti put Münchena, sudbonosno je odlučio nastaviti put iz početnog Wroclawa od kud su se reprezentativci zaputili na odredište, ali autom…

Dražen i Klara u vezi su bili tek nekoliko mjeseci. Klara je Dražena trebala odvesti u München, ali… Na autocesti kod Denkendorfa Klara je izgubila kontrolu nad vozilom i sudarila se sa šleperom koji joj je prepriječio put.

Dražen je spavao i bio nevezan, a u trenutku sudara s cisternom izletio je kroz prednje staklo na automobilu i na mjestu preminuo. I dok Draženovi obožavatelji i prijatelji u Hrvatskoj i širom svijeta već godinama s bolnim sjećanjem i tugom obilježavaju obljetnice njegove pogibije nedaleko od njemačkog Denkendorfa, ove godine i dvadeset i sedmu, osoba koja je Dražena odvela u smrt Klara Szalatny sa svojim sjećanjima na posljednje Draženove trenutke nikada nije izišla u javnost. Više o tome pisali smo u nedjelju, a možete pročitati – OVDJE.

U lipnju 2018. napravili smo ekskluzivni intervju s Biserkom Petrović o njezinom životu nakon Draženove pogibije. Kako je potpisnik tog teksta jako dobro upoznat što znači izgubiti voljenu osobu, blisku, člana obitelji, Biserka se dotičnom novinaru Net.hr-a u potpunosti otvorila, kao rijetko kome prije, a vjerojatno i poslije…

‘Još uvijek sanjam Dražena’

“Još uvijek sanjam Dražena. Kad mi je teško, a svaki dan je težak, ali kad dođe neki dan koji je još teži, onda ga sanjam. Uđe mi u san, kako bi mi pomogao da mi bude lakše, onako, sa svojim smiješkom… I ja sutra izađem iz te situacije koja me muči. On je uvijek uz mene, on je uvijek uz sve nas. To je nevjerojatno. Sad ću vam nešto reći što ne mogu reći svakome. Tri mjeseca iza tragedije bila sam budna i vidjela na plafonu sobe u kojoj spavam njegovu i Isusovu glavu. Nasmijanog Dražena, onakvog kakav je uvijek on bio, od uha do uha. Mi smo toliko mali da ne možemo to protumačiti. Meni je od tada lakše”, rekla nam je Biserka Petrović.

Odlaskom Dražena otišla je i najljepša epizoda hrvatske košarke koja se do današnjih dana nije ponovila. Dražen je bio jedan od onih koji se rijetko rađaju. Oduševljavao je svojim igrama, ali i odnosom prema sportu, košarci za kojom je bio lud. Jednostavan, pomalo samozatajan i skroman za popularnost kakvu je uživao, bio je veliki radnik na parketu…

Živio je za košarku i za sport. Bio je i ostao istinska legenda, nadahnuće generacijama

Živio je za košarku i za sport. Bio je i ostao istinska legenda, nadahnuće generacijama i simbol hrvatskoga sporta. Njegov dres s brojem 3 umirovljen je u dvorani Netsa. Hrvatski Olimpijski odbor je 1995. godine poklonio Olimpijskom muzeju u Lausannei spomenik Draženu Petroviću…

“Kao što je to veliki Michael Jordan rekao, jedini igrač koji se njega nije bojao u igri je bio Dražen, a prvi je otvarao put svima iz Europe u NBA ligi. On nije došao pokazati sebe, već je došao prezentirati igru iz Europe. Kad nije igrao u Portlandu, na TV-u je rekao da najbolji iz Europe ravnopravno mogu igrati u NBA ligi. To je bio njegov cilj, to se sad vidi kad toliko europskih košarkaša, odnosno košarkaša izvan granica Amerike, igra u NBA-u. Vode glavnu riječ u svojim klubovima”, dodala je Biserka Petrović.