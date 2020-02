VELJKO MRŠIĆ ZA NET.HR

‘Meni je jedan od mojih prioriteta bio da našim pristupom dovućemo, odnosno da stvorimo jednu pozitivnu atmosferu oko reprezentacije i da sa takvim stavom privučemo nazad publiku u dvoranu’

Publika se vratila u Draženov dom. I to je velika stvar nakon one katastrofe u prošlim kvalifikacijama za MundoBasket u Kini, u kojima smo dotaknuli dno. U petak je hrvatska muška košarkaška reprezentacija furiozno otvorila nastup u kvalifikacijama za Euro 2021. protiv Švedske 72:56. Bilo je to otvaranje kvalifikacija kakvo smo samo mogli poželjeti. Nije bilo muke, problema, bila je ovo pobjeda baš kakva je trebala za početak, nadamo se, jedne ljepše reprezentativne košarkaške priče. Za neko bolje vrijeme hrvatske reprezentacije…

Mršić u svom debiju dobio puno toga dobroga

Veljko Mršić je svom debiju dobio puno toga dobroga. Od potpore punih tribina, jer Draženov dom nije valjda tri godine bio puniji, preko zalaganja u igri i shvaćanja obveza, te naposljetku dobre obrane koja je natjerala Šveđane na puno grešaka i gurnula ih u poraz. Neki će sada kazati da kakva Švedska, da je to momčad koja nije u rangu Hrvatske i da ne treba naglašavati ovo slavlje…

Takve su nam utakmice u prošlosti bile najgore

No, takve su nam utakmice u prošlosti bile najgore te su u pravilu nudile stres, te na kraju završavale s tugom i gorčinom. Međutim, ovaj put je bilo drukčije, Hrvatska na startu kvalifikacija za Eurobasket 2012. nije ponudila ni najmanje nervoze, nego je ponudila jednu agresivnost, zalaganje, zajedništvo i novu filozofiju Veljka Mršića.

Ako se po jutru dan poznaje…

‘Jedan od mojih prioriteta bio je da našim pristupom dovućemo, stvorimo jednu pozitivnu atmosferu’

“Meni je jedan od mojih prioriteta bio da našim pristupom dovućemo, odnosno da stvorimo jednu pozitivnu atmosferu oko reprezentacije i da sa takvim stavom privučemo nazad publiku u dvoranu. Nije lako, ali bitno da se dvorana napunila. Atmosfera, trebamo biti objektivi, i nije bila baš ona prava poticajna navijačka. Međutim, to su bili ljudi koji vole košarku. I sad je u tijeku jedan proces da ponovno dovedemo ljude da dižu momčad, da dišu kao jedan isto kao što mi dišemo na terenu, ako nastavimo ovako. Mislim da će do toga doći u skoroj budućnosti. Moram priznati da smo se pripremili dobro. Dečki su stvarno bili motivirani od prvog dana kad smo se skupili, što sam ponavljao od početka. Bili su željni igranja za reprezentaciju Hrvatske, karakterni. Tako smo se postavili. Odigrali smo baš dobru obranu i na valu te obrane stvorili veliku prednost, te mirno priveli susret svom kraju”, kazao nam je u subotu poslijepodne u uvodu razgovora Veljko Mršić.

Shvaćanje i obveza

Upravo je izbornik, između ostalog, uveo i jedno shvaćanje, odnosno obvezu. Još od prvog okupljanja prošlo ljeto puno važnosti pridaje mentalnoj pripremi. Stalno priča o pobjedničkoj kulturi koju trebaju izgraditi kroz cijelu organizaciju pa je stoga postavljeno 6-7 vrijednosti po kojima se moraju ravnati. Igračima objašnjava da se moraju fokusirati na zadatke, ne na pobjedu kao takvu jer pobjeda će doći kao produkt izvršavanja zadataka. Također, igračima je prije utakmice rekao da će mijenjati kad vidi da ne sprintaju u obranu i time se vodio. Tražio je Mršić da idu u “u kost” i oni su na to odgovorili na najbolji mogući način.Shvatili su ga ozbiljno. Odlična je ovo stvar, start je jako bitan, pogotovo jer imamo toliko loših iskustva iz prošlosti, a započinjemo jedno novo poglavlje reprezentativne košarke, nadamo se vedrije…

‘To su karakterni pojedinci kojima je momčad na prvom mjestu’

“Dečki su tako i birani, da se kao kolektiv što bolje uklope, da odgovore mojim zahtjevima i shvaćanjima. Znači, karakterni pojedinci kojima je momčad na prvom mjestu. To su košarkaški fundamenti, mora se šprintati nazad da suparnik nema laganih poena iz kontre, mora se zagrađivati, biti čvrst jedan na jedan. I rekao sam im da tko to ne radi, to je signal za izmjenu. Signal za izmjenu nije promašen šut ili izgubljena lopta. Osim ako se ne radi o nečem što je protiv momčadi, na štetu ekipe. Stvarno su dečki bili dobri i svaka im čast. Ne bi se vraćao u prošlost. Ovo je jako bitna pobjeda. Danas me dosta ljudi pitalo jesmo li bili tako dobri u obrani, ili su Šveđani bili loši. Rekao sam im da pogledaju u ponedjeljak našu utakmicu protiv Nizozemske, pa da onda zaključe koliko je Švedska loša, odnosno koliko smo mi igrali dobru obranu”, istaknuo je Veljko Mršić.

‘Prije 27 godina izgubili smo u Švedskoj i to dvadesetak razlike’

Prije 27 godina, te 1993., Veljko Mršić je kao košarkaš osjetio kako je to izgubiti od Švedske. Šveđani su, kako nam je to sam kazao, pobijedili respektabilnu Hrvatsku s Velimirom Perasovićem, Emilijom Kovačićem, Žanom Tabakom…

“U petak smo vidjeli podatak da smo 1993. izgubili u Švedskoj i to dvadesetak razlike. Bila je to dobra momčad s dobrim imenima. Danas su se svi dignuli. Pa, samo gledajte ovu Švedsku, imaju sedam košarkaša koji igraju španjolsku ligu. A Nizozemska je isto dobra, solidna momčad koja je dobila Tursku usred Ankare na otvaranju kvalifikacija. Igrali smo s Nizozemcima u prošlim kvalifikacijama dva puta. Tamo smo izgubili, doma smo dobili. Idemo opet dati sve od sebe i odraditi zadatke koji se od nas očekuju. Na kraju se nadamo da ćemo se u domovinu vratiti s pobjedom”, objašnjava nam Veljko Mršić.

‘Simon propušta i Nizozemsku, Ukić je odigrao dobru utakmicu’

Upitali smo Mršića je li zadovoljan s partijom povratnika Roka Leni Ukića, veterana koji, u to nema sumnje, ima još uvijek dinamita da pomogne reprezentaciji…

“Ukić je odigrao dobru utakmicu, kao uostalom i svi ostali. Što se tiče Krune Simona, on neće doći i neće nam biti na raspolaganju niti u ponedjeljak protiv Nizozemske. Njegov Anadolu Efes je, na kraju, odlučila, točnije zabranila njegov dolazak u Zagreb. I Šveđani su u takvim problemima. Baš sam jutros pričao s njihovim trenerom, Himki i Alba isto nisu dali dopuštenje za dolazak njihovim igračima za drugu utakmicu. To je sad nešto na što mi ne možemo utjecati. Euroliga, njihov kalendar, odnosi s FIBA-om, ne želimo se u to miješati. Mi smo usredotočeni na naš slijedeći susret protiv Nizozemske, protiv koje želimo nastaviti istim pobjedničkim tonom. Neće to biti lak dvoboj, i sami vidimo po rezultatima što se događa u kvalifikacijama. Ponavljam, kod nas ljudi to baš i ne razumiju. Danas se više ulaže u košarku, ulažu svi i svi igraju košarku, nema autsajdera. Košarka je globalni sport. Svi je igraju na visokom nivou. I ukoliko nisi pravi, posebno tu sad mislim na Europu, ukoliko nisi na visokom nivou, svatko te može iznenaditi”, zaključio je Veljko Mršić.