JESMO LI DOBILI ‘ONO NEŠTO’? Izbornik nam je otkrio što mu je Babo napisao u poruci; A neki su se rugali Švedskoj i pobjedi nad njima

‘Poslao mi je Bojan poruku u kojoj je istaknuo kako mu se jako sviđa obrana, kako to po njemu izgleda stvarno dobro’

Kad podvučemo crtu nakon prve dvije uvodne utakmice u kvalifikacijama za EuroBasket 2021., možemo kazati kako je učinak i dobiveno – sjajan! Puna dvorana Dražena Petrovića prošlog petka na otvaranju protiv Švedske, uvodne dvije pobjede na krilima odlične obrane, filozofija Veljka Mršića koja je iznjedrila jedan momčadski duh i dobru atmosferu koji su potrebni za nastavak kvalifikacija u studenom i splitskim kvalifikacijama za OI.

HRVATSKI KOŠARKAŠI STIGLI DO DRUGE POBJEDE U KVALIFIKACIJAMA ZA EUROBASKET: ‘Mislim da zadnjih pet minuta nisu vidjeli obruč…’

Mateo Drežnjak je igrač za ozbiljnu rotaciju

Javnosti je predstavljen Mateo Drežnjak kao igrač za ozbiljnu rotaciju i koji može dati preciznost, može pružiti polet, čvrstoću u obrani i brzinu na bekovskoj poziciji. Veteran Roko Leni Ukić pokazao je da u sebi ima još dinamita, Darko Planinić, Marčinković, Roko Rogić i Željko Šakić da se na njih uvijek može računati i da su – unutra!

Nizozemska nas je pobijedila u Skelinovom debiju

Miro Bilan, Dominik Mavra i Perković u Almeiri protiv Niozemske nisu igrali u drugom poluvremenu, što je bio dokaz, ne samo širine rotacije reprezentacije, nego i shvaćanju da svi moraju dati svoj obol i doprinos, jer se ne može igrati samo s istim igračima. U prošlosti smo imali problema baš u takvim utakmicama, koje su uglavnom nudile stres i razočaranja. Nizozemska nas je u prošlim kvalifikacijama za MundoBasket pobijedila na domaćem terenu u debiju Ivice Skelina na klupi Hrvatske, dok su našim košarkašima u Zadru priredili tešku utakmicu koju smo pobijedili s +4 (82:78).

‘Nismo dobro otvorili utakmicu kao što je to bio slučaj protiv Švedske. Međutim…’

“Čvrsti su, fizički jaki. Nizozemci su imali dobar domaći teren, dočekali su utakmicu nakon odličnog starta protiv Turske u Ankari. Kod njih je bila mala euforija zbog toga. Da vam budem iskren, mi nismo dobro otvorili utakmicu kao što je to bio slučaj protiv Švedske u Draženovu domu. Radili smo neke male pogreške u obrambenom dijelu i dozvolili na početku lagane koševe, koji ne bi smjeli. Ali, kasnije smo se ipak digli i izdržali. Na kraju su moji igrači odigrali odličnu obranu u zadnjoj četvrtini i zasluženo pobijedili. Nizozemska je dobra reprezentacija. Vidjeli smo u prošlim kvalifikacijama, a vidio sam i nedavno podatak iz 2015. na Eurobasketu, da smo ih dobili s manje od deset razlike, a oni su tridesetak minuta vodili”, kazao nam je u ponedjeljak poslijepodne izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Veljko Mršić.

Roko Ukić je osmi asistent kvalifikacija sa 7.0 asistencija po susretu. Pokazao je kako nije za staro željezo, kako u njemu još uvijek ima želje, volje i motiva u potpunosti se podrediti zahtjevima izbornika, kolektivu reprezentacije, zaduženjima u igri i, konačno, uspjehu. A bilo je onih koji su njegov povratak u reprezentaciju gledali sa skepsom i mišljenju: “A što će nam on?”

‘Roko je definitivno dao ono što smo tražili’

“Uvijek ima različitih mišljenja. Ali, Roko je definitivno dao ono što smo tražili i idemo dalje. Pokazao je da može”,

Svi koji su dobili poziv odgovorili su zahtjevima…

“Jako me veseli da, ono što smo postavili kao prvi cilj, da budemo prava momčad, da imamo dobru atmosferu, zajedništvo, polet, povezanost između igrača, to smo sve dobili. Veseli me da je obrana na jako visokom nivou. Znači, zadržali smo i Švedsku i Nizozemsku na 56 i 69 poena. Kad tome pridodamo i dvije utakmice odigrane na Stanković Kupu u Kini prošlog ljeta, u njima su nam Kinezi zabili 59 a Latvija 49, tu negdje… Tako da sve to pokazuje da smo na dobrom putu u procesu stvaranja momčadi”.

I Bojana Bogdanovića dojmila se obrana protiv Nizozemske…

‘Bojan mi je poslao poruku i istaknuo kako mu se jako sviđa obrana’

“Poslao mi je Bojan poruku u kojoj je istaknuo kako mu se jako sviđa obrana, kako to po njemu izgleda stvarno dobro”, otkrio nam je izbornik Veljko Mršić.

Nema sumnje, imamo širinu kadra koji je u stanju nadopunjavati se sa Bogdanovićem, Zupcem, Šarićem, Simonom, Benderom, Žižićem…

“Uvijek mi imamo dobru reprezentaciju, jaku reprezentaciju… Mi smo na početku stvaranja jedne prave, moćne reprezentacije. Rekao sam dečkima da ima puno dobrih momčadi u Europi, na svijetu, ali kako mi želimo i težimo tomu da budemo TOP, vrhunski. Da bi do toga došli dalek je put. Mi smo na početku priče za koju se nadamo da će biti uspješna. Idemo korak po korak”.

Vraća se Dario Šarić

Veseli i to što je Dario Šarić noćas po hrvatskom vremenu, upravo u pobjedi njegovih Sunsa protiv Bogdanovićevih Jazzera 131:111, postigao 14 poena, uz tri skoka i dva dodavanja. Svih pet šuteva koje je bacio prema košu, od toga dvije trice, ušla su unutra… To mu je bila treća utakmica nakon povratka od ozljede. U prvoj protiv Toronta ubacio je 8 poena…

SUPEREFIKASNI ŠIŠI SLAVIO PROTIV BABE U HRVATSKOM DERBIJU: Zubac dominirao pod košem u pobjedi Clippersa

“Super što je tako i što pokazuje da se vraća. Bio je ozlijeđen, sad je još uvijek u procesu povratka u kojem mu ide. Najvažnije je da ne bude ozljeda, da i on i svi ostali budu zdravi”.

I za kraj upitali smo izbornika je li mu se konačno javio Mario Hezonja?

Švedska Turskoj nanijela i drugi poraz u kvalifikacijama

“Nismo se čuli”, kratko nam je za kraj razgovora rekao Veljko Mršić.

i još nešto za kraj. Švedska, koja je bila nemoćna protiv sjajne obrane Hrvatske i za koju su neki pitali, kako nam je to kazao sam Mršić prošle subote, je li tako loša ili je Hrvatska odigrala tako dobru obranu, sinoć je pobijedila Tursku, a Hakanson, kojeg su Drežnjak i društvo zaledili i ostavili bez koša, ubacio im je sedam trica i ostvario osam asistencija. Pametnom dosta.