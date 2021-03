Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović i Utah Jazz doživjeli su pravu dramu na putu iz Salt Lake Cityja u Memphis, gdje u četvrtak ujutro u dva sata po hrvatskom vremenu igraju utakmicu.

Odmah nakon što je kompletna momčad s igračima i osobljem poletjela u utorak, u 13.15 sati po njihovom vremenu, zrakoplov Delta flight 8944 je naletio na jato ptica. Znatno je oštećen. Nastala je drama u zraku i panika, javlja Fox13 iz Salt Lake Cityja.

Yikes!

Look at the damage to the plane carrying the Jazz. So happy they landed safely! pic.twitter.com/fpjiSBY1nT

— Morgan Wolfe (@MorganWolfeKSL) March 30, 2021