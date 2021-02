JEDNA JE GENIJALNA IZJAVA ZUPCA POSTALA HIT U AMERICI: Prvo je sjajno blokirao, pa raspalio; ‘Zabavljam se Pokemonima’

Najbolji hrvatski centar Ivica Zubac jutros je po hrvatskom vremenu u Clevelandu za 23 minute igre ostvario odličan učinak od 10 koševa (šut za dva 3-8, slobodna bacanja 4-4), 16 skokova, jedne asistencije, dvije osvojene lopte i tri blokade ušavši s klupe u 121:99 gostujućoj pobjedi Los Angeles Clippersa protiv Cleveland Cavaliersa. Bila je to njegova možda i najbolja partija u tekućoj sezoni…

SJAJNI ZUBAC ODUŠEVIO U POBJEDI CLIPPERSA: Odigrao je utakmicu za pamćenje i postavio rekord, pogledajte čime je oduševio Amerikance

Ivica Zubac says he came up dry on his Pokemon card unboxing during this road trip, he hopes to get some good cards when he gets back home.

These are the important questions you came for. Don't worry, I got you.

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) February 4, 2021