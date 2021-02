DRAMATIČNA UTAKMICA U PHOENIXU: James Harden briljantno zaustavio Sunse i oduševio Ameriku, Šarić zabio 8

Dramatičnu utakmicu odigrali su jutros po hrvatskom vremenu Šarićevi Phoenix Sunsi i Brooklyn Netsi u Phoenixu. Sunsi su 13.7 sekundi prije kraja gubili 126:124, da bi 11.3 sekunde prije kraja James Harden zabio oba bacanja za +4. Na kraju je i završilo 128:124 za goste iz New Yorka koji su bili lišeni usluga Irvinga i Duranta, ali koji su na kraju ipak došli do svoje 4 uzastopne pobjede, prekinuvši niz Sunsa od 5 pobjeda. Sunsi su trenutno jedna od najboljih momčadi lige, uz Utah Jazz prema trenutnoj formi možda i najbolja.

Naime, u posljednjih 10 susreta pobijedili su osam puta. Bitno za napomenuti kako Sunsi nisu postigli koš posljednjih 2:48 minuta.

The Brooklyn Nets gave up 75 points in the first half to the Phoenix Suns. They won the basketball game. What is this?

— Peter Martin (@Bucketsince88) February 17, 2021