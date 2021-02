JAMES BRILJIRAO U DRAMATIČNOJ UTAKMICI: Kralj u Staples Centeru pokazao zašto je najbolji na svijetu; Luda utakmica Spursa i Warriorsa

James briljirao u pobjedi nad Oklahomom u Los Angelesu

Najbolji košarkaš svijeta LeBron James briljirao je noćas po hrvatskom vremenu u Staples Centeru u dresu svojih Los Angeles Lakersa, u pobjedi nad Oklahoma City Thunderima nakon produžetka 119:112 za petu uzastopnu pobjedu svoje momčadi. OVDJE pogledajte najzanimljivije trenutke utakmice.

LeBron recorded his 3rd triple-double of the season in the thrilling @Lakers OT win. LBJ is the #NBAFantasy Player of the Night! 🙌 pic.twitter.com/6Di4YTIql9 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 9, 2021

Treći ovosezonski triple-double Jamesa

U svoj ukupno treći ovosezonski triple-double učinak James je ugradio 28 poena, 14 skokova i 12 asistencija. Bila je to i druga uzastopna pobjeda Lakersa u produžetku nakon što su u subotu nakon dva produžetka svladali Detroit. Lakersi su vezali svoj najduži niz pobjeda u sezoni unatoč tome što su bili bez ponajboljeg centra lige Anthonyja Davisa, koji nije igrao zbog Ahilove pete.

LBJ triple-double after 3Q on NBA LP. pic.twitter.com/RfUmvMH2SJ — NBA (@NBA) February 9, 2021

Lakersi su dominirali u produžetku, zabili su sedam vezanih poena za 117:110. Thundersi su faul, ali Shai Gilgeous-Alexander promašio je prije nego što je Hamidou Diallo konačno postigao poen. James je na to odgovorio košem za 119:112…

The @Lakers win their 5th in a row behind @KingJames' trip-dub! 28 PTS | 14 REB | 12 AST pic.twitter.com/llzXS8yvuc — NBA (@NBA) February 9, 2021

Oklahoma je nastavila s pogreškama u ključnom trenutku, u produžetku. Darius Bazley je prebacio loptu na dvostruki dribling, a Gilgeous-Alexander napravio je osobnu u napadu. Društvo iz Oklahome nije se s time složilo, ali to im ništa nije pomoglo jer su Lakersi zadržali stečeni posjed.

Gilgeous-Alexander bio je kratak za triple-double. Završio je s 29 poena, 10 asistencija i sedam skokova. Bazley je dodao 21 poen i 16 skokova. Diallo je imao 20 poena i career high 11 skokova.

BONUS BASKETBALL in Los Angeles! pic.twitter.com/VbQRlzix5v — NBA (@NBA) February 9, 2021

Lakersi su u četvrtoj četvrtini zaostajali 11 poena

Nijemac Dennis Schroder dodao je 19 koševa za Lakerse. Bivši centar Clippersa, prošlosezonski najbolji 6 igrač lige Montrezl Harrell, imao je 21 poen, a Wesley Matthews 16, uključujući četiri trice koje je zabio ušavši s klupe. Kyle Kuzma dodao je 11 poena i 10 skokova.

Lakersi su u četvrtoj četvrtini zaostajali 11 poena. No, Lakersi su tada napravili seriju 8-0, a James je zabio za 107:107. Gilgeous-Alexander je fauliran u pokušaju za 3 poena i izveo je sva tri slobodna bacanja s preostalom 1 sekundom.

LeBron's triple-double pushes the @Lakers past OKC in OT! LeBron: 28 PTS, 14 REB, 12 AST, 2 STL, 2 BLK

Montrezl Harrell: 21 PTS

Dennis Schroder: 19 PTS

Wesley Matthews: 16 PTS (4-5 3PM)

Shai Gilgeous-Alexander: 29 PTS, 10 AST pic.twitter.com/O5moyzc5hr — NBA (@NBA) February 9, 2021

Lakersi su otvorili treću četvrtinu serijom 18-8, uzastopnim zakucavanjima Jamesa, da bi poveli 74:68. Thunder je odgovorio zatvorivši četvrtinu s pobjedom u toj dionici u skokovima 16-2, a Diallo je postigao sedam poena za ulazak u četvrtu vodeću 84:76. Iste momčadi igrat će ponovno na istom mjestu u srijedu.

Spursi vezali i treću pobjedu

Ostajemo na Zapadu. Bivši NBA prvaci Golden State Warriorsi izgubili su u San Antoniju protiv možda i najbolje franšize lige, slavnih Spursa tijesno 105:100. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u utakmici.

Dejounte Murray bio je junak pobjede momčadi možda i najboljeg košarkaškog trenera ikad, velikog Gregga Popovicha. Osim što je maestralno zabio tricu (2-5 je gađao trice) 12.6 prije kraja susreta za treću uzastopnu pobjedu Spursa, a Steph Curry samo je na to mogao vrtjeti glavom, Murray je susret završio sa 27 poena, 10 skokova i čak osam ukradenih lopti. DeMar DeRozan dodao je 21 poen uz 10 skokova.

💨 Career-high 8 STEALS

🔥 27 points, 10 rebounds

❄️ CLUTCH triple late@DejounteMurray lifts the @spurs! pic.twitter.com/p1FVrZAvJS — NBA (@NBA) February 9, 2021

“Voljet ću pomoćnog trenera Spursa Cipa Engellanda do smrti”, rekao je Murray nakon pobjede i dodao:

“Mi radimo takve stvari. Mnogi bi ljudi sad mogli reći: ‘Ah, to je bila sreća.’ Ali mi vježbamo na treninzima šuteve za pobjedu, one u posljednjim trenucima”, prenosi njegove riječi ugledni američki ESPN.

SAN ANTONIO SPURS WINNNN!!! VAAAAAAAAAAMO!!! SPURS 105

Warriors 100 14-10 NA TEMPORADA! #GoSpursGo pic.twitter.com/xqL8WSfIuv — San Antonio BR 🇧🇷 (@brasilspurs05) February 9, 2021

Curry je odgovorio nakon isteka vremena tricom, ali DeRozan je zatvorio utakmicu izvodeći četiri uzastopna slobodna bacanja.

Curry je imao 32 poena, a Kelly Oubre Jr. dodao je 24 poena za Golden State koji je bio bez ozlijeđenih centara Jamesa Wisemana i Kevona Looneyja.

Spursi u prvom poluvremenu zaostajali čak 14 razlike

“Bila je to utakmica s našim oscilacijama”, izjavio je Oubre i nastavio:

“Napravili su neke promjene. Mislim da se mi nismo baš dobro prilagodili tim promjenama.” Momčadi će se ponovno sastati u utorak navečer u San Antoniju.

Inače, Spursi su u prvom poluvremenu zaostajali čak 14 razlike. Curry je pogodio tri rane trice i završio 6 od 11 za tricu ukupno. Trica Mychala Muldera donijela je Warriorsima vodstvo od 45:31 sa 8:25 minuta preostalih u prvom poluvremenu.

“Nitko nije spustio glavu u tim trenucima”, naglasio je trener San Antonija Gregg Popovich i dodao:

“Natjecali smo se cijelu noć, čitavu utakmicu, i pronašli način na kraju da pobijedimo.”

Draymond Green imao je sedam poena, 10 skokova i 10 asistencija za Golden State.

Draymond attempted a game-tying shot from near half court and missed. Warriors lose pic.twitter.com/ENPof64vVx — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2021

Murray je izjednačio svoju najvišu sezonu za utakmicu s pet ukradenih lopti u prvom poluvremenu. Njegovih osam ukradenih lopti najviše je u utakmici u ligi ove sezone.

‘Warriorsi su zatvorili treću četvrtinu serijom 10-6’

“On je u stanju to učiniti na još dosljednijoj osnovi”, rekao je Popovich.

“Želi biti gurnut do kraja, a mi ga guramo koliko možemo. Dakle, njegova agresivnost večeras je bila sjajna.”

Inače, Murray je u trećoj četvrtini presjekao, odnosno uzeo svoju šestu ukradenu loptu u utakmici, što je dovelo do DeRozanove trice koja je smanjila deficit Spursa na svega pola koša 64:63, a 9:29 minuta bilo je tada ostalo u trećoj. San Antonio uhvatio je svoje prvo vodstvo minutu kasnije pri 65:64 putem Jakoba Poeltla.

“DJ, mislim da su me najviše impresionirale njegove voditeljske osobine”, izjavio je Poeltl.

“Doista je pojačao”, dodao je.

Warriorsi su zatvorili treću četvrtinu serijom 10-6, postigavši ​​svih pet svojih koševa zakucavanjima ili kratkim skokovima. Spursi su odgovorili serijom 10-2 da bi otvorili četvrtu tricom Pattyja Millsa za vodstvo 88:82 s preostalih 8:35 minuta prije kraja regularno dijela susreta.