IZVRSNI BOGDANOVIĆ NAPUNIO KOŠ JAZZA: Babo bez milosti za suparnika, ali priča dana je nevjerojatni Kemba Walker

U noći na utorak u NBA ligi je odigrano devet utakmice. U osam njih pobjeda je ostala na parketu domaće momčadi

Hrvatski košarkaški reprezentativac Bojan Bogdanović predvodio je strijelce Indiana Pacersa u vrlo uvjerljivoj 121-94 pobjedi koju je njegova momčad ostvarila protiv Utah Jazza u noći na utorak.

Treću uzastopnu pobjedu i jedanaestu u sedamnaestoj utakmici sezone Indiana je upisala zahvaljujući 52,8 posto šuta iz igre od čega odličnih 48 posto iza crte za tri poena. Ruka je bila namještena i Bogdanoviću koji je postotke i prebacio gađajući 3-4 za tricu i 9-14 iz igre za 21 poen ukupno.

Walker trpa i dalje

Dva manje postigao je Domantas Sabonis koji je tome dodao i po devet skokova i asistencija dokazavši svestranost u svega 26 odigranih minuta. U momčadi Jazza debelo iznad svog napadačkog prosjeka bio je španjolski razigravač Ricky Rubio koji je ogled završio sa 28 poena i šest asistencija.

Zanimljiv ogled odigran je između momčadi Charlotte Hornetsa i Boston Celticsa u kojem je do 117-112 pobjede protiv jednog od favorita Istoka stigao domaćin predvođen učinkom Kembe Walkera, trenutačno vodećeg strijelca cijela NBA lige (29,6). Utakmicu nakon što je stavio 60, Walker je ubacio 43 poena (7-13 za tricu, 15-25 ukupno) od čega 21 u posljednoj dionici igre koja je napokon razoružala Boston predvođen Kyrieom Irvingom (27 poena, jedanaest asistencija).

Pelicansi i Spursi zabili 266 poena

Najviše koševa postignuto je na ogledu New Orleans Pelicansa i San Antonio Spursa pri čemu je domaćin stigao do 140-126 pobjede. Čak četvorica igrača Pelicansa išla su preko 20 poena; najviše je ubacio Anthony Davis (29 poena, devet uhvaćenih lopti), ali dominantno izgledao Julius Randle koji je za tek 25 minuta stigao do triple-doublea od 21 koša, 14 skokova i deset asistencija.

NBA liga, rezultati:

Charlotte Hornets – Boston Celtics 117-112

Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers 113-102

Indiana Pacers – Utah Jazz 121-94

Philadelphia 76ers – Phoenix Suns 119-114

Atlanta Hawks – LA Clippers 119-127

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 98-88

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets 104-98

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 140-126

Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder 117-113