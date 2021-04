Dallas Mavericksi pobijedili su aktualne NBA prvaka LA Lakerse 115:110, uz još jednu maestralnu predstavu Slovenca Luke Dončića.

Dončić je briljirao s 30 poena, devet skokova i osam asistencija, te tri ukradene lopte. To je druga utakmica zaredom u kojoj je postigao 30 koševa i zamalo ostao bez triple-doublea.

Nakon utakmice Dončić je porazgovarao s ekipom iz TNT-ovog studija, među kojima je bio i legendarni Shaquille O’Neal koji ga je pokušao pozdraviti s “adio”, ali ispalo je to urnebesno. Iako su Amerikanci na Twitteru napisali da je Shaq pokušao Luku pozdraviti na slovenskom, jasno je da su i tu pogriješili.

Pogledajte video:

.@SHAQ tried to say goodbye to Luka in Slovenian 😅 pic.twitter.com/eKv6E10vvv

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 23, 2021