IZBORNIK OBJAVIO POPIS REPREZENTATIVACA ZA TURSKU: Igramo bez jednog od najvažnijih igrača – ‘Imali smo velikih problema’

Izbornik košarkaške reprezentacije Hrvatske Veljko Mršić objavio je u četvrtak popis od 14 reprezentativaca koji 15. veljače putuju za Tursku na posljednje kvalifikacije utakmice za Europsko prvenstvo.

Hrvatska reprezentacija, za razliku od većine ostalih nacionalnih vrsti, s četiri pobjede i bez ijednog poraza već se kvalificirala na Europsko prvenstvo koje će se 2022. godine igrati u Češkoj, Gruziji, Italiji i Njemačkoj. Reprezentacija se okuplja i putuje za Tursku već 15. veljače, a 20. i 22. veljače u balonu u Istanbulu će igrati protiv reprezentacija Nizozemske i Turske.

“Bliži nam se i posljednji prozor. Nasreću, već smo ranije odradili dobar posao i kvalificirali se na Europsko prvenstvo“, započeo je izbornik Mršić povodom objave popisa i nastavio:

“Ove utakmice u rezultatskom smislu nisu važne. Moći ćemo igrati opuštenije, ali to ne znači da idemo na izlet, nego odigrati najbolje što možemo. Imali smo velikih problema. Roko Rogić je ‘out’ zbog ozljede četiri do šest tjedana, a s Ukićem je dogovoreno da zbog zgusnutog rasporeda i nekih lakših problema preskoči ovaj ciklus. Ramljak je također ozlijeđen i ne možemo na njega računati u idućih 10 dana, a jedan od igrača koji su dobili poziv se pokazao pozitivnim na koronavirus. Nadalje, Cibona će u reprezentativnoj stanci odigrati nekoliko zaostalih prvenstvenih utakmica te smo se dogovorili da u reprezentaciju pozovemo samo dva njihova igrača. Većina ovih igrača već je bila dijelom reprezentacije, a debitant je samo Goran Filipović koji je to zaslužio svojim igrama. Bilo je lider ekipe u Širokom, a jednako tako je nastavio i u svom rumunjskom klubu“, kazao je Mršić, koji je dodao kako ima i nekoliko povratnika u reprezentaciju.

“Da, Jakov Mustapić nije sudjelovao u posljednje četiri utakmice, no u Slobodi iz Tuzle igra odlično pa ga je i moj pomoćnik Damir Mulaomerović jako nahvalio. Toni Perković je također povratnik, trenutačno se diže i u dobroj je formi. Naglasio bih za kraj i kako su na širem spisku mlađi igrači na koje računamo u budućnosti i s kojima planiramo raditi u ljetnom programu“, zaključio je izbornik.