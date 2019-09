IZBORNIK O RADNOM LJETU, OTKAZIMA, SP-U I HEZONJI: ‘Nije mi se još javio, a obećao je. Nikoga se neće moliti da igra za reprezentaciju’

Razgovarali smo s izbornikom hrvatske muške košarkaške reprezentacije Veljkom Mršićem

Prošlo je nešto malo više od 4 mjeseca od kad je Veljko Mršić i službeno preuzeo klupu hrvatske košarkaške reprezentacije. Kao što je i nama u svom prvom intervjuu po preuzimanju izborničke funkcije kazao, odmah se bacio na posao. Ljeto je bilo radno. Sjeo je na klupu reprezentacije, odveo je kandidate za prije svega kvalifikacije za Eurobasket, prvo u Las Vegas, onda i u Kinu, pa još nagledao u drugom odlasku u Kinu kako igra i kako se ponaša kombinirana vrsta igrača do 21 godine, koju je unazad dva ljeta vodio Damir Rajković, a koja je također u fokusu zbog građenja šire baze igrača za reprezentaciju…

Radno ljeto

Nakon što je to sve pogledao, vodio igrače kroz dvije “turneje”, trenirao, sredio je dojmove i sada, kao i svi mi koji nismo na SP, gleda što se zbiva na turniru u Kini… Razgovor smo s Mršićem započeli o hrvatskoj košarkaškj reprezentaciji i ljetu iza nas…

“Bilo je to dosta radno ljeto odmah na početku. Zbog obveza koje smo imali, ljetne lige u Las Vegasu, nastupa u Kini na turniru u Shenzenu na Kupu Borislava Stankovića, te smo pratili i turnir u kolovozu. Odmah smo krenuli, zbog navedena dva turnira, u razgovore sa svim igračima i kandidatima za ljetne turnire. Mogu reći da sam razgovarao skoro sa svima koji su nam bili u fokusu, posebno za predstojeće ljeto i razgovarao sam s našim NBA igračima”, kazao nam je u uvodu razgovora Veljko Mršić i nastavio:

Razgovori s NBA igračima

“Razgovarao sam sa svim našim igračima koji nastupaju u SAD-u i svi su spremni igrati za Hrvatsku. Jedini koji još nije dao konačni odgovor, ajmo to tako reći, iako sam s njim razgovarao, nekonkretno u Las Vegasu je Mario Hezonja. Bio je to srdačan susret. Međutim, nismo uspjeli o svemu razgovarati zbog njegovih obveza koje je imao. Nije mi uzvratio pozivom, nismo se čuli nakon tog razgovora, dogovorili se jesmo, rekao je javiti. No, onda je otišao na ljeto, bio je na odmoru, razgovarat ćemo sigurno. Doći ćemo do teme reprezentacije. Ono što je najvažnije, nikoga se neće moliti da igra za reprezentaciju Hrvatske. Tko god bude spreman doći i dati sve od sebe, kao što daje u svom klubu u NBA ligi i Europi, onda je taj dobrodošao. Onaj tko ima drugačije poglede na igranje za izabranu nacionalnu vrstu, bolje da ne dolazi. Ali kažem, svi su spremni igrati za reprezentaciju i siguran sam da je i on isto u tom krugu. Međutim, kažem, vidjet ćemo kakve će tko imati sezone, u kakve će uloge imati, i igrači koji igraju u Europi, kao i oni u NBA ligi, radi konačnog sastavljanja reprezentacije”.

Otkazi postali negativan trend u svjetskoj reprezentativnoj košarci

Mršić nam je otvoreno pričao o otkazima, a upravo su otkazi, iako takve nisu bile najave i to se nije trebalo dogoditi, nešto što je obilježilo vrijeme ususret SP-a. Posebno su otkazima bili pogođeni Amerikanci kojima je otkazalo valjda ukupno između 30 i 40 igrača koji su konktaktirani. Otkazi su pogodili i Kanadu, a postali su negativan trend reprezentativne košarke…

“Ima dosta tih otkaza. Mi na sreću nemamo takav slučaj kao što su imali Amerikanci. Nadam se da niti nećemo imati u budućnosti. Sigurno da ti igrači koji su ovo ljeto preferirali neke druge stvari nego nastup za Hrvatsku, neće biti u prednosti u odnosu na one koji su se odazvali pozivu, odnosno, onih koji su zadovoljili.

Ti će biti u prednosti u odnosu na one koji su otkazali. U slučaju da netko od igrača koji su otkazali budu imali odličnu sezonu u svojim klubovima, ako se budu pokazali kroz igre u klubu da mogu igrati u Hrvatskoj, dobit će poziv. Stvar je vrlo jednostavna”, objašnjavan nam Veljko Mršić s kojim nas razgovor odvodi prema SP-u.

O viđenom na SP-u nakon uvodna dva odigrana kola po skupinama

Nakon prva dva odigrana kola Amerikanci baš u susretima protiv Češke i Turske nisu nešto briljirali. Srbija, jedan od favorita za osvajanje zlata s druge strane, Angolu i Filipine su pregazili kao od šale i danas će protiv Italije igrati za to prvo mjesto u grupi D…

“Očito je da SP sa 32 reprezentacije, naročito što se proširio taj broj momčadi s kontinenata gdje košarka nije toliko rasprostranjena, ima utakmica gdje se vidi velika razlika u kvaliteti. Gube velikom razliku, preko 40 ili 50 poena. S druge strane, neki kontinenti poput Europe sigurno imaju još tri, četiri reprezentacije koje bi bile konkurentnije da su na turniru. No, što je, tu je. Košarka koja se igra nije dobra košarka, naročito, ajmo to tako reći, osam do deset momčadi su dobre po kvaliteti su dobre… Vidjeli smo neke spektakularne utakmice poput Australije i kanade. Vidjeli smo da Srbija igra dobro, kao i Italije, to će biti derbi. Turska je isto dobra reprezentacija. SAD sigurno da je sastavio reprezentaciju koja nema dominaciju poput zadnjih koje su nastupale na SP-u i OI. Međutim, mogu igrati jako dobru obranu. Oni će kroz jedan drugačiji pristup tražiti medalju. Vidjet ćemo… Kroz utakmice, kako budu one išle svome kraju, Amerikanci će igrati sve bolje i bolje. Ukoliko ne budu imali ozljeda igrača u napadu, prije svega Walkera, mislim da su, po meni, opet prvi favoriti”.

Aco Petrović i rušenje Grčke

Aco Petrović je na klupi Brazila kreirao senzaciju u 2. kolu pobijedivši Grčku za koju igra aktualni MVP NBA lige Giannisa Antetokounmpoua rezultatom 79:78. Košarkaši Brazila nadoknadili su 17 koševa zaostatka s kraja druge četvrtine i u iznimno napetoj završnici svladali favoriziranu Grčku za prvo mjesto u skupini F i plasman u drugi krug SP-a…

“Aco radi jako dobar posao na turniru. Drago mi je zbog njega. Bila je to jako bitna pobjeda protiv Grčke. Sve se to svodi na nastup u nokaut fazi. Vidjet ćemo što će biti”.

Kad gledamo kako se u ovim uvodnim susretima igra na SP-u, nekako još više postoji žal što nas nema na prvenstvu…

‘Možemo mi žaliti koliko hoćemo. Nismo se plasirali na SP i to je to’

“Možemo mi žaliti koliko hoćemo. Nismo se plasirali na SP i to je to. No, to je sad iza nas. Trebamo se fokusirati prema budućnosti, da se takvo što više ne dogodi. Da se plasiramo na EP, trebamo vidjeti kakvi će rezultati biti na SP-u i iako dobijemo pozivnicu za kvalifikacijski Olimpijski turnir, tamo pokušati odigrati najbolje što možemo. I to je to… Idemo korak po korak. Sad su nam u fokusu kvalifikacijske utakmice u veljači sljedeće godine”, zaključio je Veljko Mršić.

