IZBORNIK KOŠARKAŠICA IZNANADIO NAKON VELIKE POBJEDE I PLASMANA NA EURO: ‘Ovo nisam doživio u 25 godina treniranja’

Nakon šest sušnih godina ženska hrvatska košarkaška reprezentacija sudjelovat će na Europskom prvenstvu, nakon što je u odlučujućoj kvalifikacijskom utakmici odigranoj u četvrtak u latvijskom glavnom gradu Rigi nadigrala Njemačku s 80-66 (18-23, 23-11, 24-11, 15-21).

Zasluga je to cijele ekipe koja se za odlazak na Europsko prvenstvo bori od prvog kvalifikacijskog ciklusa u studenom 2019. godine, ipak na današnjoj utakmici su po 23 poena ubacile Iva Slonjšak (10 skokova, 3 asistencije) i Iva Dojkić (7 skokova, 6 asistencija, 3 osvojene lopte). 17 poena ubacila je Marija Režan, a Lea Miletić je dodala 10.

HRVATICE RAZBILE NJEMICE I PLASIRALE SE NA EUROPSKO PRVENSTVO: Nakon šest godina naše cure ponovo su među elitom

‘Curama svaka čast’

“Mislim da smo sve sretni, naravno, koliko smo sretne, toliko smo i umorne. Ipak, svi jednim velikim osmijehom možemo nazad doma i u svoje klubove nastaviti dalje svoju sezonu. Malo smo slabije ušle u utakmicu, nismo dobro reagirale obrambeno, no kada smo se posložile i pokazale da možemo igrati dobru obranu, tada je ta utakmica izgledala kako treba izgledati“, kazala je Iva Slonjšak, dok je izbornik Stipe Bralić kazao:

“Bila je to jedna teška utakmica iz razloga što je bila odlučujuća za plasman na Europsko prvenstvo. Bile su to najčudnije kvalifikacije do sada. Pojavom korone i igranjem u ‘balonima’, postalo je jako teško. U posljednjem balonu nedostajalo nam je pola ekipe zbog korone, a ovaj put sam ja došao dan prije utakmice. Našao sam se u situaciji koju nisam doživio u 25 godina trenerskog posla, da jednu od najbitnijih utakmica ženske košarke unazad nekoliko godina vodim gotovo bez treninga, no kolege Erjavec i Gunjević su odradili odličan posao u pripremi utakmice”, rekao je izbornik Bralić pa dodao:

“Cure su bile fanatično borbene, čak smo igrali i s manjom rotacijom igračica jer sam osjetio da će ova ekipa izdržati do kraja. Doprinos svih igračica je podjednak jer to je stvarno jedna mlada i dobra generacija izvanrednih cura. Atmosfera je u ovoj ekipi strahovito dobra i zaslužile su odlazak na Europsko prvenstvo. Pogotovo je bilo teško igrati nakon što su Njemice u prvih 6-7 minuta povele desetak poena razlike, pogodile su apsolutno sve šuteve iz svih pozicija. Iz takvog početnog šoka se hladno izvući i preokrenuti utakmicu – curama svaka čast. Velika je stvar što se ekipi priključila i Marija Režan koja je osim izuzetne kvalitete u reketu donijela i samopouzdanje. Ova ekipa ima perspektivu i mislim da su velike stvari pred njima”, zaključio je Bralić.