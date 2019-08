IVICA ZUBAC U HRVATSKOJ SE PRIPREMA ZA SEZONU U KOJOJ MORA ZASJATI: ‘Ako trener bude trebao, šutirat ću i trice’

Lou Williams i Montrezl Harrell bili su fantastični jokeri kojima je Doc Rivers napadao slabije postave. Obojica su ostala u klubu, a kako Harrell često igra na poziciji centra, Zubac i on razdijelit će minute u sljedećoj sezoni

Los Angeles Clippersi složili su ove sezone momčad koja je u užem klubu favorita za osvajanje naslova NBA prvaka. Dolasci velikih zvijezda Kawhia Leonarda i Pauia Georgea digli su njihovu momčad od simpatičnih lovaca na doigravanje do contendera.

Clippersi nisu svog centra morali tražiti dalje od onoga što već sad imaju. Ivica Zubac potpisao je ugovor od 28 milijuna dolara, a predviđaju mu da će biti startni centar u postavi Doca Riversa.

Trenutno je Zubac u Hrvatskoj gdje se priprema za novu sezonu, a klub mu je poslao i svoje trenere kako bi mu pomogli s pripremama.

“To mi pokazuje da sam im vrlo važna investicija, budući da šalju trenere u Hrvatsku, koja je na drugom kraju svijeta, kako bi mi pomogli. Inače radim sa svojim trenerima iz Hrvatske, ali nitko od njih nije radio u NBA ligi i nikada nisu bili na tom nivou, tako da su metode rada drugačije. Odličan je osjećaj biti s obitelji i prijateljima svaki dan, a ujedno imati i trenere koji mi pomažu održati fokus i trenirati svaki dan”, rekao je Zubac u intervjuu za Hoopster.

‘Zubac for three’

“Trica” je posljednjih godina u najjačoj košarkaškoj ligi postala oružje koje se sve više koristi. Čak su i teški centri u svoj arsenal dodali šut za tri poena, što namjerava napraviti i mladi Hrvat.

“Već sam razgovarao s Docom o tome. Rekao mi je da, ako se pruži prilika, moram imati samopouzdanja i šutirati ih. Svjestan sam svojih prednosti i da moram boraviti u reketu, braniti obruč, postavljati snažne pickove, pokušati skočiti u napadu i slično. U isto vrijeme sam puno radio na šutu za tri, te ću ako Doc bude trebao i tu opciju, a smatram da hoće, moći to pružiti”, objasnio je Zubac.

Otišao po sladoled, vratio se s All-Star suigračima

Los Angeles Clippersi su praktički u jednom danu postali jedni od favorita za NBA naslov. Rijetko tko je očekivao da će se ovakva momčad izgraditi u nominalno drugom klubu iz Grada Anđela. Zubac je prepričao kako je saznao za transfere Leonarda i Georgea.

“Bio sam u Los Angelesu na putu u Ralph’s kako bih kupio zaručnici sladoled. To je bila jedina trgovina koja je otvorena 24/7. Odjednom mi je telefon eksplodirao od poruka i notifikacija. Kada sam vidio vijesti, nisam mogao vjerovati. Vjerojatno sam bio uzbuđeniji oko toga nego oko svog ugovora. Bio sam sretan jer je to značilo jednu stvar, a to je da ćemo se natjecati za naslov prvaka. To je želja svakog igrača u ligi”, zaključio je Zubac.

Clippersi su prošle sezone funkcionirali kao momčad koja je velik dio svoje produkcije dobivala s klupe. Lou Williams i Montrezl Harrell bili su fantastični jokeri kojima je Doc Rivers napadao slabije postave. Obojica su ostala u klubu, a kako Harrell često igra na poziciji centra, Zubac i on razdijelit će minute u sljedećoj sezoni.