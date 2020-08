IVICA ZUBAC UPISAO SE U NBA POVIJEST: Teško je opisati riječima što je napravio; ‘Morao sam nakon one pogreške protiv Sunsa’

Monstruozna partija Ivice Zupca

Hrvatski centar Ivica Zubac noćas je u dresu svojih LA Clippersa u Orlandu pod balonom odigrao najbolju utakmicu u svojoj NBA karijeri. U pobjedi svoje momčadi nad Dallasom 126:111 rođeni Mostarac postigao je 21 poen uz 15 skokova i savršeni šut iz igre 10/10, sve za samo 24 minute na parketu.

Upisao se u povijest, ne samo Clippersa nego i čitave NBA lige

Tom se statistikom hrvatski centar upisao u povijest, ne samo LA Clippersa nego i cijele NBA lige. Naime, on je izjednačio klupski rekord po broju ubačaja bez ijednog promašaja, postao drugi igrač Clippersa nakon DeAndrea Jordana koji je zabio barem 20 uz 15 skokova bez promašaja, a prvi koji je to učinio za manje od 25 minuta igre. Osim Zupca i Jordana, u ovom stoljeću to je uspjelo učiniti još samo pet igrača. Nitko prije njega nije imao 20+15 bez promašaja za manje od 30 minuta igre…

🏀: Clippers mantiene el segundo lugar en ma Conferencia del Oeste luego de vencer a Mavericks de Dallas por 126-111. Kawhi Leonard encabezó la ofensiva del equipo de Los Ángeles con 29 puntos, seguido por Paul George e Ivica Zubac con 24 unidades, cada uno. pic.twitter.com/u7p5pDYkUh — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) August 7, 2020

Tomer Azarly, novinar koji na dnevnoj bazi prati Clipperse i koji je jako dobro upućen u statistiku tog kluba objavio je podatak da je Zu zapravo prvi igrač u NBA povijesti koji je 20 koševa i 15 skokova uz 10 ubačaja bez promašaja ostvario za manje od 30 minuta na parketu.

Clippers' center Ivica Zubac (@ivicazubac) is the first player in NBA history to record at least 20 points and 15 rebounds on 100% shooting in under 30 minutes of play. — Tomer Azarly (@TomerAzarly) August 7, 2020

Odlično reagirao nakon one pogreške protiv Sunsa

Nevjerojatno je i to kako je Big Zu reagirao nakon odlične partije protiv Phoenix Sunsa u utorak navečer po hrvatskom vremenu, koju je zasjenio pogreškom pred kraj kad je doslovno poklonio loptu suparniku nakon čega je Devin Booker pogodio sa zvukom sirene za pobjedu. Dio navijača kritiziralo ga je zbog toga na društvenim mrežama, bez obzira što mu je ta predstava protiv Phoenixa bila jedna od najboljih u karijeri.

No, protiv Dallasa jednostavno je eksplodirao, kao nikad prije. NBA Yahoo prenosi pisanje Los Angeles Timesa koji ističe kako Zubac nije mogao promašiti u pobjedi Clippersa nad Dallasom i u svojem pisanju podsjeća na partiju protiv Sunsa…

“Uz sve ono što je Ivica Zubac postigao tijekom svojih 24 minuta i 39 sekundi protiv Phoenixa u utorak, njegov double-double svedeno je na samo posljednjih 12 sekundi u kojima je pogriješio i upravo to ga je obilježilo. Krivo je dodao, napravio je tu pogrešku i posljednju priliku na susretu priuštio Sunsima i Bookeru koji je pogodio za pobjedu. Zubac je analizirao i uvidio to je pošlo po zlu. I njegovi suigrači učinili su to isto. I zbog toga je sljedeća utakmica Clippersa u četvrtak protiv Dallasa, predstavljala više od obične utakmice za ovog 23-godišnjeg hrvatskog centra. ‘Morao sam napraviti dobar posao, posebno nakon one pogreške protiv Sunsa’, rekao je Zubac”, stoji u tekstu LA Timesa.

Ivica Zubac will be a crucial piece for the Clippers during the playoffs 👀 pic.twitter.com/6zdlKJTR7v — Clippers Nation (@ClipperNationCP) August 7, 2020

‘Čuvao je obruč, hvatao napadačke skokove, zakucavao’

Jedan od najboljih košarkaša lige Kawhi Leonard kazao je kako je bio nevjerojatan…

“Čuvao je obruč, hvatao napadačke skokove, zakucavao i igrao dobru obranu te nas tako čuvao i pomogao nam. Ostavio je sve na terenu”, rekao je MVP lanjskog finala Kawhi Leonard.

“On mi je poput mlađeg brata. Ima ogroman potencijal, svašta može na terenu i napreduje. Uvjerio sam se i osobno u to kad smo bili na suprotnim stranama, dok je igrao za Lakerse i dominirao”, izjavio je Paul George koji je zabio 24 poena, a usput i pecnuo gradske rivale koji su se 23-godišnjeg Čitlučanina olako riješili.

21 points. 15 rebounds. 10/10 from the field. Huge game for Ivica Zubac in the Clippers win over the Mavericks. pic.twitter.com/xLldYTaZNB — Cope (@JakeCopestick) August 7, 2020

“Puno očekujem od njega, što je dobro jer on je tip koji voli pritisak i dobro reagira kad ga guramo. Samo želim najbolje za njega. Ima sjajnu budućnost, a moj je posao da mu pomognem da prijeđe na sljedeću razinu”, dodao je George, drugi superstar Clippersa, dok je trener Doc Rivers istaknuo:

Ivica Zubac is just getting started 🔥 pic.twitter.com/CVg3Y3RT07 — Clippers Nation (@ClipperNationCP) August 7, 2020

“Ivica je bio fenomenalan”.

Na društvenim mrežama čestitao mu je i bek Patrick Beverley.

“Meni se 10/10 nikad ne bi moglo dogoditi. Tako se igra”, poručio mu je Beverley, a Zubac mu je odgovorio:

I’m not sure about that bro, but I’m happy we on the same team 🐕 🐕 🐕 — Ivica Zubac (@ivicazubac) August 7, 2020

“Nisam baš siguran u to, brate, ali sretan sam što smo u istoj momčadi.”

RT LAClippers: A perfect 10/10. ivicazubac tied a franchise record for most field goals in a game without a miss. pic.twitter.com/eNisDMsSJe #NBA — ACB Jornada Virtual (@ACBJV) August 7, 2020

Jedan navijač Clippersa savršeno je opisao na Twitteru noćašnju partiju Zupca…

“Ne mogu izbaciti iz glave činjenicu da smo uspjeli od Ivice Zupca napraviti to da on izgleda kao da je u TOP 5 centara lige”.