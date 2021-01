Ivica Zubac odigrao je odličnu utakmicu protiv Kingsa

Los Angeles Clippersi Ivice Zupca pobijedili su jutros po hrvatskom vremenu u svom Staples Centeru momčad Sacramento Kingsa 115:96 za svoju petu uzastopnu pobjedu, a najbolji hrvatski centar je bio najbolji skakač, ne samo svoje momčadi nego i u čitavoj utakmici.

Odličan učinak Zupca za 23 minute

Kawhi Leonard drops 32 PTS and grabs 6 STL to push the @LAClippers to their 5th win in a row. Paul George: 19 PTS, 12 AST

Ivica Zubac: 11 PTS (4-5 FGM), 12 REB

De'Aaron Fox: 25 PTS, 7 AST pic.twitter.com/PrvYLSVj1j — NBA (@NBA) January 21, 2021

Zubac je, ušavši s klupe, za 23 minute igre uhvatio 12 lopti uz 11 poena (4-5 iz igre) i jednu blokadu. Krajem treće četvrtine odigrao je sjajnu akciju za koš faul…

Trenutno je na prosjeku od 7.3 poena, 4.6 skokova i 1.0 asistenciju.

Leonard imao 6 ukradenih lopti

Jedan od najboljih košarkaša lige u oba smjera Kawhi Leonard bio je najbolji igrač dvoboja sa 32 poena, 5 asistencija i 3 skoka, uz šest ukradenih lopti. Paul George dodao je 19 poena uz 12 asistencija.

.@kawhileonard had six steals tonight. This photo has not been altered in any way. pic.twitter.com/kIH3n2MrY4 — LA Clippers (@LAClippers) January 21, 2021

U redovima poražene momčadi, De’aron Fox ubacio je 25 poena uz 7 asistencija i 4 skoka. Glenn Robinson III dodao je 14 poena.

‘Nitko ne igra sebično’

Centar iz Čitluka je za poznatu američku kabelsku sportsku mrežu Fox Sports, na pitanje novinarke ‘što vam je dečki to toliko kliknulo’, kazao:

“Više-manje sve nam je kliknulo”, kazao je Ivica Zubac i simpatično nasmijao reporterku. Nakon toga je nastavio:

“Svako dodaje, radi ta dodatna dodavanja. Nitko ne igra sebično. Dijelimo loptu, igramo jaku i čvrstu obranu, pogađamo šuteve, zabavno je. Moramo nastaviti držati taj pobjednički niz”.

"We're just sharing the ball, playing hard defense, making shots, and it's fun."@ivicazubac talks about what's clicking for the team with @Kristina_Pink. pic.twitter.com/767ddPvtf6 — LA Clippers (@LAClippers) January 21, 2021

Za spomenuti kako su Clippersi trenutno, uz Utah Jazz Bojana Bogdanovića (6 uzastopnih pobjeda), najbolja NBA momčad na Zapadu.