U nedjelju su emitirane zadnje dvije epizode popularnog dokumentarca “Posljednji Ples” (The Last Dance), koji prati slavnu generaciju Chicago Bullsa, njihov put do šest NBA naslova, posljednju sezonu 1997./1998. u kojoj su osvojili svoj šesti naslov, kao i karijeru najvećeg košarkaša svih vremena Michaela Jordana.

Zadnje epizode najviše su posvećene slavnoj tituli iz sezone 1997./1998.i petoj utakmici finala protiv Utah Jazza, oko koje postoji mit da ju je Jordan odigrao unatoč tome što je imao gripu.

Jordan je u zadnjoj sekundi te utakmice pogodio tricu za pobjedu i potom se srušio u naručje svojeg suigrača Scottieja Pippena i od tada se nagađa da je utakmicu odigrao s gripom i temperaturom od 38 stupnjeva.

No, iako se moglo vidjeti da s Jordanom nešto nije u redu, on je postigao 38 poena i bio prvi igrač svoje ekipe, a sada je priznao da je za njegovo stanje bilo odgovorno – trovanje hranom.

“Bio sam jako gladan dok smo se družili u hotelu. Tada je došlo pet osoba kao dostavljači jer su svi željeli vidjeti Jordana. Nakon toga sam ja jedini pojeo pizzu, a oko pola tri sam se probudio i povraćao posvuda. Nisam imao gripu na toj utakmici već je bila riječ o trovanju hranom”, riješio je legendarni Amerikanac taj misterij.

Druga strana priče

No postoji i druga stana priče. Javio se Craig Fite, tadašnji radnik pizzerije iz koje je Jordan naručio. Rekao je da je on osobno htio dostaviti hranu Jordanu i nije htio da se itko u to miješa. Sam je i napravio tu pizzu.

“Tada sam svima rekao da ću osobno dostaviti pizzu. Nisam želio da bilo tko ima bilo što s tim. Sam sam je napravio i onda dostavio. Našao sam vozača i rekao mi da me vozi do hotela”, rekao je Fite u emisiji The Herd.

Fite, inače ljubitelj Bullsa, bio je oduševljen kad je stigao u hotelsku sobu i vidio Jordana kako karta s društvom. No primijetio je i neke vrlo zanimljive detalje.

“Je li postavljena dijagnoza, je li Michael otišao kod doktora? Sve su to insinuacije. Vidio sam da su u sobi svi pušili. Prozori u sobi su bili otvoreni, a on je bio bez majice i to u dijelu grada gdje nakon zalaska sunca bude hladno. Možda su kasnije naručili hranu iz nekog mjesta gdje je ona zaista bila otrovana. Ali ta pizza je bila dobra, pratio sam sva pravila, sastojci su bili svježi”, zaključio je razgovor Fite.