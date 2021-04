‘Imala sam milijun ponuda da raširim noge i da lako zaradim novac, ali nisam to htjela’

Bivša reprezentativka Srbije Milica Dabović i u 39. godini ne odustaje od košarke, iako je prije nekoliko godina napustila ovaj omiljeni sport! Ona je nedavno potpisala ugovor sa KK Tirana iz Albanije, a sad juriša ka osvajanju duple krune. No, osim sportskih dosega i planova, Milica se bori za svoju egzistenciju koja je u košarkaškom smislu teška na ovim našim napaćenim prostorima. Prvo je igrala za Lavove Brčko, a sada je u Tirani. Dabović se preselila u Albaniju kako bi mogla ozbiljnije igrati i to joj je teško palo. Morala je ostaviti sinčića kod roditelja u Crnoj Gori. Nije joj bilo lako, nije joj ni sad lako…

‘Prodavala sam svoje stvari’

POZNATA KOŠARKAŠICA PONOVNO PODIGLA PRAŠINU: ‘Mislili su kako me mogu odvući u krevet samo zato što sam lijepa i zgodna’

Dabović je u intervjuu za SportFem otkrila puno toga, pa i govorila o nemoralnim ponudama u teškoj egzistencijalnoj situaciji za nju i njezinog sinčića kojeg obožava…

“Prodavala sam svoje stvari. Smijali su mi se kada sam počela prodavati odjeću. Imala sam milijun ponuda da raširim noge i da lako zaradim novac, ali nisam to htjela. Svaki dinar koji sam u životu zaradila zaradila sam pošteno i svojim radom. Stekla sam puno, kupila stanove, ali su mi, nažalost, posljednjih godina neki pogrešni ljudi sve potrošili. Došao je trenutak kad više nisam imala novca pa sam, gledajući neke druge djevojke, došla na ideju da prodajem svoju garderobu”, kazala je Milica Dabović i osvrnula se na kritike javnosti:

‘Ljudi me kritiziraju za sve što radim’

“Ljudi me kritiziraju za sve što radim! Ali najgore je što je meni i dalje važno šta drugi misle i uvijek me ružni komentari pogode. Govore svašta, a ne znaju kako se osjećam, kako živim, da li mi je dobro ili loše. Ružni komentari znaju me dovesti do suza. Nije mi jasno kako mogu svašta pričati i pisati kada ne žive sa mnom, ne jedu isti kruh sa mnom, ali me zato komentiraju i kritiziraju”.