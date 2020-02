I SPLIT JE U POLUFINALU: Svašta se danas događalo u Zadru

Split je ubacio u brzinu više i do kraja poluvremena momčad s Gripa je imala 16 koševa razlike

Nakon Cibone i Gorice plasman u polufinale košarkaškog Kupa Krešimira Ćosića izborio je i Split koji je u četvrtfinalu završnog turnira u Zadru uvjerljivo pobijedio Pulu 1981 sa 107:64.

Pula se dobro držala prvih 11 minuta, čak je vodila 24:22, no tada se ‘ugasila’. Split je ubacio u brzinu više i do kraja poluvremena momčad s Gripa je imala 16 koševa razlike (51:35). U drugom poluvremenu prednost Splita je samo rasla, a na koncu je završilo +43 (107:64). Split su do pobjede predvodili Toni Perković sa 23, Antonio Vranković sa 20 i Tomislav Gabrić sa 16 koševa, dok su u suparnički redovima najefikasniji bili Matija Bilalović sa 18, te Nikola Filić i Igor Stojanović sa po 10 koševa.

Momčad Ivice Skelina u polufinalu će igrati protiv pobjednika posljednjeg četvrtfinalnog susreta u kojem se sastaju Zadar i Sonik Puntamika. U drugom polufinalu igrat će Cibona i Gorica.

Gorica je izborila polufinale pobjedom protiv Hermes Analitice sa 101:82, dok je Cibona bila bolja od Šibenke sa 106:93.

Gorica je povela 6:0 i do kraja utakmice više nije ispuštala prednost. U prvoj četvrtini imala je +10 (15:5), da bi u drugoj dionici povećala prednost na 14 razlike (44:30). U trećoj četvrtini Hermes Analitica se približila na četiri koša zaostatka (59:55), međutim Gorica je vrlo brzo pobjegla na + 15 (78-63) i time razriješila pitanje pobjednika. U posljednjoj četvrtini momčad Josipa Sesara samo je održavala visoku prednost do konačnih +19.

Odlični Novačić utrpao 31

Goricu su do pobjede predvodili Lovro Mazalin i Ivan Majcunić sa po 13 koševa, dok su Ante Gospić i Ante Mašić dodali po 12 koševa. U suparničkim redovima najefikasniji su bili Filip Kordić sa 24 koša, te Franko Kalpić sa 16 koševa. Gorica će u četvrtak u 18.00 sati u igrati polufinale protiv Cibone koja je u prvom susretu četvrtfinala pobijedila Šibenku sa 106:93.

Cibonu je predvodio Ivan Novačić sa 31 košem, Josip Bilinovac zabio je 12, a Krešimir Ljubičić 11 poena. U redovima Šibenke najbolji je bio Toni Nakić sa 21 poenom, Tonko Vuko zabio je 16, a Jakov Vladović 14 koševa.