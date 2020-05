Foto: Screenshot: You Tube

Najtalentiraniji košarkaš koji nikad nije zaigrao u NBA ligi

Sudbina je ona koja uvijek na kraju ispiše svoju priču. Neizbježna za svakog. Često i promijeni tijek povijesti. Tako je bilo u NBA ligi. Poznato je kako je Michael Jordan najveći košarkaš svih vremena. No, mnogima nije poznato kako za jednog drugog košarkaša stručnjaci govore kako je bio bolji od MJ-a, odnosno kako bi bio bolji košarkaš u NBA-u.

Nikad nije dobio priliku osvojiti NBA ligu

Radi se o Leonardu Kevinu Biasu, mladiću koji nikad nije dobio priliku osvojiti i NBA ligu jer je sudbina očito tako htjela. Za života je Len Bias bio sljedeća velika nada košarke, kandidat za krunu najvećeg košarkaša ikad koja je umjesto toga otišla Michaelu Jordanu. U smrti je, pak, postao pokretač rata protiv droge.

Biasovo predoziranje kokainom 1986. godine pomoglo je u izazivanju panike, izazvane lažnim glasinama i visokom političkom kampanjom, koja je kulminirala zakonom kojim su tisuće konzumenata droge niske razine – većinom mladi i crni – otišli u zatvor, kako je to ugledni američki NBC u lipnju 2016. napisao u svom tekstu na 30 obljetnicu smrti Biasa.

Trideset i četiri godine kasnije, Amerika se još uvijek sjeća tog megatalentiranog mladića kojeg je očito Bog htio tamo gore, u svojoj momčadi. Jer, bio je totalno drugačiji od drugih. I nije jednostavno bio za ovaj svijet. Bio je predobar…

Potresna priča kao niti jedna druga

Leonard Kevin Bias, naime, ima potresnu priču koja je kao nijedna druga. On je bio drugi izbor na NBA draftu 1986. godine kojeg su birali Boston Celticsi, franšiza koja je upravo osvojila treći naslov NBA prvaka u pet godina predvođeni ubojitom velikom trojkom Bird – Parish – McHale, a drugi pick na draftu priskrbili su razmjenom Geralda Hendersona u Seattle dvije sezone ranije.

U Bostonu su zadovoljno trljali ruke, i sami znajući kakvog su igrača dobili. Upravo je Bias bio predodređen da nastavi dinastiju jednom kad Larry Bird ode u mirovinu, ili barem malo uspori na terenu zbog neizbježnih godina.

Bias je proveo pune četiri sezone (1982.-1986.) na lokalnom sveučilištu Maryland te ostavio neizbrisiv trag na NCAA košarku. Prozvan Frosty u djetinjstvu od strane svećenika u svojoj crkvi zbog cool garda i ponašanja, na terenu je bio utjelovljenje igrača kakvog NBA liga još nije vidjela sve do dolaska LeBrona Jamesa u ligu.

Na 206 centimetara isklesalo mu se 95 kilograma čistih mišića, bio je brz, eksplozivan, a zakucavao je kao da skače s trampolina. Imao je pouzdan šut, za poziciju niskog krila bio je mašina za skokove, a igrao je i sjajnu, posvećenu obranu s kojom je uništavao suparnike.

Kao što je to portal Testudotimes.com napisao, “jednostavno nije bilo ljudskog bića poput njega u svijetu košarke”. A Jordan je već dvije godine bio u ligi…

“On je jedan od najkompleksnijih sportskih figura ikad u sportu”, kazat će stručnjaci.

Dva puta je zaredom bio najbolji košarkaš Atlantske divizije

Leonard Kevin Bias dva puta je zaredom bio najbolji košarkaš Atlantske divizije, a u svojoj posljednjoj godini faksa poslao je košarkaškom svijetu poruku kako u NBA ligu dolazi nešto neviđeno do tada.

Imao je prosjek od 23.2 koševa, 7.0 skokova uz 54% šuta iz igre, čime je izabran u prvu All-American petorku. Vrhunac njegove koledž karijere došao je 20. veljače 1986., kad su njegovi Terpsi svladali prvoplasiranu momčad u državi, North Carolina Tar Heelse, 77:72 nakon produžetka. Utrpao im je 35 koševa, uključujući 7 u posljednje tri minute regularnog dijela i 4 u produžetku.

Njegov Maryland tri minute prije kraja susreta gubio je 9 razlike i nekako se činilo kako će Tar Heels slaviti. No, Leonard Kevin Bias rekao je “ne večeras”.

I tada je započeo njegov šou. Neki su nakon toga kazali kako je to bilo božansko djelo, kako on uopće nije čovjek. Kako je Eurostep.hr opisao to savršenstvo igranja košarke te noći, “prvo je Bias zabio šut s poludistance, nakon čega se sjurio i ukrao loptu prilikom izvođenja lopte Tar Heelsa te monstruozno zakucao iza leđa. Petnaest sekundi prije isteka vremena, Maryland je vodio 1 razlike, a Bias je blokirao šut Kennyja Smitha i donio senzacionalnu pobjedu svojoj momčadi”…

“Bog je bio večeras s nama, a Bog znači Len Bias”, izjavio je nakon utakmice njegov suigrač Ketih Gatlin. Usporedbe sa Svevišnjim zaslužio je samo Michael Jordan nakon što je sasuo 63 koša Celticima iste godine, a nakon ove utakmice počele su ozbiljne debate je li Bias bolji od Michaela Jordana?

Sve je bilo spremno da na NBA pozornici dođe i do odgovora na to pitanje. Nakon što su Cleveland Cavaliersi odabrali Brada Doughertyja s North Caroline prvim pickom, Auerbach je kao no-brainer odabrao Biasa drugim, pobjednosno zapalio svoju cigaru te zajedno s ostatkom svijeta svjedočio rukovanju Lena i tadašnjeg komesara lige Davida Sterna koje je trebalo postati prvi korak jedne velike, možda i nenadmašne karijere, ističe Eurostep.hr.

Fantazija trajala samo dva dana

No, čitava fantazija trajala je samo dva dana. Naime, iduće jutro Len je potpisao ugovor s Reebokom vrijedan tri milijuna dolara. Ova kompanija imala je plan transformacije svog branda na sličan način kao što je Nike napravio s Michaelom Jordanom kojeg su potpisali dvije godine ranije. Poslije sastanka s Reebokom, Bias je sjeo u auto i odvezao se u kampus Marylanda na okupljanje i proslavu s bližnjima.

Pristigao je oko 23 sati navečer i proveo vrijeme zabavljajući se sa suigračima, prijateljima i kolegama iz školske ekipe američkog nogometa, da bi oko 3 sata ujutro započeo intimni kokainski festival u sobi na kampusu. Linije su bile posvuda, a Bias je zakoračio u aut, posve precijenivši svoje mogućnosti upadom u nesmiljeno grotlo bijelog praha. U 6:32, Lenov prijatelj iz djetinjstva Brian Tribble zove 911 i kokainski isparanoiziran ne staje ponavljati Lenovo ime. S druge strane, operater uzvraća: “Gospodine, nije bitno kako mu je ime”. Brian nastavlja s napadima panike i govori: “Ovo je Len Bias. Morate ga vratiti u život. On ne smije umrijeti!”

Nekoliko trenutaka prije, Bias je sjeo na krevet, nagnuo se ispred ogledala i prozvao ‘konjem’ – nadimkom kojim su ga zvali suigrači zbog fizikalija i snage, a potom udara i posljednju liniju kokaina. Pridigao se do zahoda, počeo spoticati, vratio na krevet te počeo doživljavati niz srčanih udara. S njim su u sobi bila tri prijatelja: Terry Long, koji mu je prilikom napadaja držao jezik, David Gregg koji ga je uhvatio za noge, te spomenuti Brian Tribble koji je prije poziva 911-u nazvao Lenovu majku.

Liječnici su se pojavili u 6:40 i pronašli Biasa bez svijesti kako ne diše. Pokušaji oživljavanja nisu uspjeli te je odveden u bolnicu gdje su mu dali sve moguće lijekove, ali ništa nije djelovalo. U posljednjem pokušaju, ugradili su mu pacemaker u srce, no bilo je prekasno. Len Bias je proglašen mrtvim u 8:55 ujutro.

The Times 2001., znači 15 godina nakon, naveo je i liječničko priopćenje, koje je objavljeno u gotovo svim američkim medijima…

“Leonard Bias umro je od kokainske intoksikacije. To je prekinulo uobičajenu električnu kontrolu njegovog otkucaja srca, što je rezultiralo iznenadnim napadima i zastojem srca. Toksikološka studija koju smo obavili kao dodatak analizi kokaina nije pokazala alkohol ili druge droge u njegovom tijelu u vrijeme njegove smrti.

S tom nedvosmislenom tvrdnjom, američki medicinski inspektor iz Marylanda, dr. John Smialek, okončao je neke od široko rasprostranjenih nagađanja o šokantnoj smrti košarkaške zvijezde Sveučilišta Maryland.

Bias je bio u savršenom stanju, pravi sportaš

Jer, Bias je bio u savršenom stanju, pravi sportaš. Nije, kako se šuškalo, imao genetski poremećaj Marfanova sindroma. Niti je patio od prethodno neotkrivenih oštećenja na srcu ili krvožilnom sustavu. Bias je jednostavno uzeo kokain – možda prvi put – i, kao izravni rezultat, umro.

U danima i tjednima, a vidimo i godinama koji su uslijedili nakon ove šokantne tragedije, provedena su brojna istraživanja s kontroverznim ishodima.

U Biasovom autu pronađeno je nekoliko grama kokaina, a samo sveučilište je proglašeno odgovornim za njegovu smrt radi nebrige u granicama kampusa te je snosilo brojne sankcije. Terpsi su kažnjeni su od strane NCAA lige s ukidanjem školarina i zabranom pojavljivanja na TV-u u trajanju od godine dana. Brian Tribble je 1990. osuđen na deset godina zatvora za posjedovanje i preprodaju kokaina. Nesuđeni Lenov suigrač, Larry Bird, izjavio je: “To je bila najokrutnija vijest koju sam čuo u životu.”

“Četiri dana nakon smrti, 11 tisuća ljudi se okupilo na Lenovom sprovodu. Red Auerbach izjavio je da je tri godine planirao odabrati Biasa na draftu. Njegova smrt je imala gotovo sudbonosni utjecaj na Boston Celticse koji su upali u prokletstvo, samo su 1987. došli do NBA finala te su umjesto potencijalne velike četvorke sa starosjediocima i Biasom počeli nestajati s mape NBA relevantnosti. Iduću titulu su osvojili tek nakon 22 godine, u eri Garnetta, Piercea i Allena“, kako je to savršeno opisao Eurostep.hr.

Ova tragedija je ostavila brojna neodgovorena pitanja, iako koliko su neodgovorena, toliko za brojne košarkaške fanove i nisu. Da je Bias poživio, bi li bio istinski rival Michaelu Jordanu i Bullsima devedesetih? Da li bi Reebok s njim kao zaštitnim licem doživio jednak marketinški i financijski uspjeh kao Nike? Kako je moguće da je ovakav atleta i sportski freak, građen kao grčki bog s neviđenim košarkaškim umijećem, na krajnje besmislen i iznenadan način završio svoj životni put sa samo 22 godine?

Vječne (ne)poznanice

Sva će ova pitanja ostati vječne nepoznanice, ali neke su stvari sigurne – Len Bias je jedan od, ako ne i najtalentiraniji košarkaš koji nikad nije zaigrao u NBA ligi te najzvučnije, turobno upozorenje svima koji su ikad upoznati s njegovom nesretnom pričom. Bi li Jordan dominirao da je o igrao u NBA ligi? To sa sigurnošću ne možemo kazati, ali mnogi i dan danas govore da ne bi. Da, očito je sudbina tako htjela. Ta prokleta sudbina…