Lud je sportski dan pred nama. Nakon otvaranje grupne faze Lige prvaka u Zagrebu i susreta Dinamo - Chelsea i početka susreta četvrtfinala EP-a u Splitu u vaterpolu između Hrvatske i Gruzije, u 21.00 hrvatska košarkaška reprezentacija na parketu u Milanu na EuroBasketu igra novu utakmicu, a protivnik u 4. kolu skupine C bit će Italija.

Pitanje pozicioniranja unutar skupine C

Podsjetimo, Hrvatska košarkaška reprezentacija na EuroBasketu u svojoj skupini C nakon pobjede nad Estonijom ima omjer pobjeda i poraza 2:1. To joj donosi mirnije nadolazeće utakmice, jer je već osigurala odlazak u Berlin na osminu finala. Naime, to je i potvrđeno nakon što je Grčka jučer svladala Veliku Britaniju.

Međutim, još samo ostaje pitanje pozicioniranja unutar skupine. Bitno je u ovom slučaju da dobijemo što lakšeg suparnika u osmini finala. U križaljci se skupina C susreće sa skupinom D, pri čemu prvi u skupini ide na četvrtoga, drugi na trećega i obrnuto – četvrti na prvoga iz druge skupine i treći na drugoga.

Nakon Italije, Hrvatska i Ukrajina u četvrtak, 8. rujna u 14:15 sati igraju zadnji susret skupine. Zanimljivo, nakon tri kola u skupini je vodeća Ukrajina sa tri pobjede. Slijedi moćna Grčka, jedan od favorita turnira.

'Očekivao sam napetu utakmicu protiv Estonije'

Izbornik Damir Mulaomerović nakon infarktne završnice utakmicom nije bio osobito zadovoljan, no bio je zadovoljan pobjedom i pristupom u krajnjem raspletu:

"Očekivao sam napetu utakmicu jer se radi o ekipi koja je dosta nezgodna s vrlo dobrom šuterima s vanjskih pozicija i morali smo se adaptirati cijelo vrijeme. Raduje me što smo vodili cijelo vrijeme, osim na samom početku, no tada smo stabilizirali obranu i počeli ‘switchati’ te niske igrače, i tu nismo bili toliko loši. Bili smo nešto lošiji u napadu. Nismo ih uspjeli kazniti kada smo trebali, no dečki su to na kraju izvukli i svaka im čast. Pobjeda je ovo koja nosi minimalno četvrto mjesto u skupini i prolaz dalje u Berlin i to je ono što je najvažnije. Mislim da se trebamo radovati svakoj pobjedi, pa tako i ovoj", kazao je Damir Mulaomerović, prenosi njegove riječi web izdanje HKS-a.

'Italija je odlična, bit će to sigurno teška utakmica'

O četvrtoj utakmici Hrvatske na turniru izbornik govori:

"Bit će to sigurno jaka i teška utakmica. Italija je odlična, dvorana će biti puna i mislim da će to biti motiv dečkima da izađemo i posebno, nakon ove utakmice koja nas je plasirala u Berlin, pokažemo još bolju igru i da se probamo opustiti. Bilo je tu dosta zakočenosti, nismo bili fluidni, možda nam je i lopta trebala brže ići. Bilo je tu grešaka, ali sve je to normalno, moramo se adaptirati na sve što nas okružuje. Još jednom čestitam dečkima i idemo dalje!“