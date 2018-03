HRVATSKI ŠUTERI NAMJESTILI RUKU: Bogdanović najbolji strijelac utakmice, Hezonja precizan i brutalan u zakucavanjima

Dirk Nowitzki je postao tek šesti košarkaš koji je prebacio granicu od 31,000 poena

Hrvatski košarkaši Bojan Bogdanović i Mario Hezonja odigrali su napadački vrlo zapažene uloge u noći na četvrtak u NBA ligi, no malo je to značilo njihovim momčadima koje su upisale poraze. S druge strane najskromniji učinak među hrvatskim košarkaškima imao je Dragan Bender ali je jedino njegova momčad stigla do pobjede.

Bogdanović nizao trice

Bogdanović je u porazu Indiana Pacersa koji su gostovali kod jedne od najslabijih momčadi NBA lige bio vrlo zapažen, a posebice u posljednjoj četvrtini ogleda kroz koju je nizao trice. Svojom trećom u tom dijelu smanjio je rezultat na 91-97, no u konačnici su Atlanta Hawksi slavili 107-102 pri čemu je pomogao dvoznamekasti broj poena šestorice iz njihovih redova (Collins 16). Hrvatski košarkaš do kraja skupio 26 poena koji su stigli iz šuta 10-17 iz igre od čega 5-9 za tricu.





Vodeća momčad Istočne konferencije upisala je jedanaestu pobjedu u posljednjih trinaest utakmica, a nova žrtva Toronto Raptorsa bila je momčad Orlando Magica. Konačnih 117-104 za kanadsku momčad znači i da je Orlando upisao sedmi uzastopni poraz, a upravo je nevjerojatno da su u prvoj četvrtini gađali 16-21 iz igre, u čemu je i pet pogođenih trica iz sedam pokušaja, te svejedno u drugi period igre ušli s minusom od pet poena (37-42). Mario Hezonja bio je napadački odličan.

Ubacio je 17 poena u svega 19 odigranih minuta nakon što je bio savršen za tri poena i vrlo dobar ukupno iz igre (5-7). Strigao je biti i atraktivan:

Nowitzki za povijest

Pobjedu su upisali Phoenix Sunsi i njom prekinuli niz od deset vezanih poraza. Slavili su protiv Memphis Grizzliesa 110-102 uz sedam poena i pet skokova startera Dragana Bendera.

Dodajmo da je Dirk Nowitzki postao tek šesti igrač u povijesti NBA lige koji je prebacio granicu od 31,000 koševa. Učinio je to njemački košarkaš sa svojim napadačkim potpisom – skokom unatrag s jednom ispruženom nogom…

NBA liga, rezultati:

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 110-87

Orlando Magic – Toronto Raptors 104-117

Atlanta Hawks – Indiana Pacers 107-102

Boston Celtics – Charlotte Hornets 134-106

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 102-110

Washington Wizards – Golden State Warriors 101-109

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 110-111 (produžetak)

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 116-121

LA Clippers – Houston Rockets 92-105