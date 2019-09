HRVATSKI REPREZENTATIVAC SE NAKLONIO SRBIMA: ‘Oni su najbolja reprezentacija u zadnjih 20 do 25 godina!’

Srbija se ovom utakmicom postavila kao jedan od glavnih favorita Svjetskog prvenstva, a potvrdio je to i hrvatski košarkaški reprezentativac Rok Stipčević

Tri utakmice i tri pobjede na Svjetskom prvenstvu u košarci ostvarili su košarkaši Srbijekoji se polako, ali sigurno primiču statusu favorita na ovom natjecanju.

Nakon egzibicijskih pobjeda protiv Filipina i Angole bez puno znoja Srbi su pregazili i puno ozbiljniju reprezentaciju Italije 73:65. Igrala se lijepa, kvalitetna košarka s puno poena, što je odgovaralo Srbiji koja je na krilima Bogdana Bogdanovića i Nikole Jokićaotišla na odmor s osam poena prednosti.

SRBI SE PROMIČU U NAJVEĆE FAVORITE SVJETSKOG PRVENSTVA: Otpuhali Talijane s terena za savršen kraj grupne faze

Talijani su se u trećoj četvrtini približili, no Srbi su jednostavno bili raspucaniji i svoju prednost vratili do kraja treće četvrtine, da bi do kraja četvrte utakmicu zaključili s 15 razlike i sigurno prvo mjesto u skupini.

Bogdanović je bio vruć s 31 poenom, a popratio ga je sjajni Nikola Jokić s 15 poena uz šest skokova i četiri asistencije za samo 24 minute na terenu. Talijane je predvodio Danilo Gallinari s 26 poena.

Srbija se ovom utakmicom postavila kao jedan od glavnih favorita Svjetskog prvenstva, a potvrdio je to i hrvatski košarkaški reprezentativac Rok Stipčević na društvenim mrežama. Stipčević je imao riječi hvale za momčad Aleksandra Đorđevića koja igra lijepu, ali i vrlo učinkovitu košarku.

“Ova Srbija je jedna od najboljih, ako ne i najbolja europska reprezentacija u posljednjih 20-25 godina. Točka”, napisao je Stipčević na Twitteru.