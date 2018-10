HRVATSKI REPREZENTATIVAC NA ŽESTOKOM UDARU GROBARA: Zaratio sa čitavom dvoranom u Beogradu; ‘Skoro su mi oko iskopali’

‘Grobari su me dosta vrijeđali, pa sam pokazao neke emocije’

Košarkaš Zadra i hrvatski Areprezentativac, 22-godišnji Bjelovarčanin Luka Božić, prošlog je petka u Beogradu u sklopu 5. kola ABA lige odigrao odličnu utakmicu protiv domaćeg Partizana u Beogradu, predvodivši svoju momčad do iznenađujuće pobjede 95-85.

Zabio 27 poena uz devet skokova i naljutio Grobare

Božić je zabio 27 poena uz devet skokova, malo mu je nedostajalo za double-double učinak. No, neće se u toj utakmici sjećati samo svoje predstave, nego i to da je bio na udaru domaćih navijača.

Božić je svojom fenomenalnom predstavom malo zasmetao domaćim navijačima koji su ga uzeli na zub i vikali mu da je Srbin, govorili mu s tribina ružne riječi te ga skoro pogodili upaljačem u glavu. Božić je svako zakucavanje na utakmici burno proslavio i tako izazivao navijače Partizana, a na YouTubea se ispričao za svoje ponašanje…

‘Ja to nikad ne radim, nikad ne pokazujem niti emocije, niti išta’

“Što se tiče toga, to su me malo emocije ponijele, znaš. Grobari su me dosta vrijeđali i to, pa sam pokazao neke emocije, izderavao se. Inače, ja to nikad ne radim, nikad ne pokazujem niti emocije, niti išta. Tako da se neće ponoviti ljudi, Konstantine neće”, izjavio je košarkaš Zadra.

Kako je Luka Božić govorio o Grobarima možete pogledati na videu od 22:23. Inače, Božić je otkrio i kako je upaljač s tribina proletio 20 centimetara od njegove glave…

“Mogao mi je iskopati oko”, otkrio je košarkaš Zadra na YouTubeu.

Inače, Božić je u slobodno vrijeme YouTuber, snima kako igra igru Fortnite, odgovara na pitanja svojih pratitelja na društvenim mrežama, objavljuje snimke s treninga, utakmica, priča o svom stanu, automobilu. Na YouTubea ga možete pronaći pod nadimkom Mr.Bozic 29, pa ako nekog zanima kako to izgleda, slobodno može pogledati.

Nazor došao na klupu i odmah Zadrani do zvučne pobjede

Nakon četiri uvodna poraza i smjene trenera, početkom prošlog tjedna Aleša Pipana na klupi Zadra zamijenio je Ante Nazor, Zadrani su u beogradskoj Areni sjajnom igrom nadigrali Partizan u gostima nakon 14 godina…

Domaći je sastav početkom druge četvrtine vodio sa 30-23, no od tog je trenutka parketom Arene igrao samo Zadar. Serijom 14-2 Zadrani su preuzeli kontrolu rezultata, do poluvremena se odlijepili na osam razlike (48-40), a vrlo brzo početkom trećeg dijela stigli i do 13 razlike (56-43).

U četvrtoj četvrtini Zadar je stigao i do najvećih 23 razlike (91-68) da bi Partizan završnom serijom 12-0 samo ublažio poraz.