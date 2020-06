Hrvatski košarkaš Dragan Bender, kako pišu američki mediji, riješio je svoj status u NBA ligi. Mladi centar koji je svojevremeno bio četvrti izbor na NBA draftu (što je ujedno rekord za hrvatskog košarkaša) ostat će član Golden State Warriorsa.

Kako izvještava Yahoo Sports, Bender bi trebao redovima kalifornijske momčadi ostati još i sljedeću sezonu. Navodno je dobio i ponude još tri NBA momčadi pa se čeka njegova odluka.

