Cilj Hrvatske je pobijediti Nizozemsku u drugoj kvalifikacijskoj utakmici za Eurobasket 2021. koja se igra večeras u Almereu, izjavili su i hrvatski košarkaški izbornik Veljko Mršić i kapetan hrvatske reprezentacije Roko Leni Ukić.

“Pokušat ćemo ponoviti obrambenu utakmicu kakvu smo imali protiv Šveđana. Nadam se da ćemo u napadu biti bolji, fluidniji, da će te kretnje biti prepoznatljivije, preciznije i okomitije”, kazao je izbornik Veljko Mršić najavljujući kvalifikacijsku utakmicu za Eurobasket 2021. protiv Nizozemske koja se večeras igra u 19:30 sati u Almereu u Nizozemskoj. Prijenos ćete moći pratiti na HRT 2 i SportKlubu.

“Došli smo s ciljem da ostvarimo pobjedu i da nakon dvije odigrane utakmice imamo maksimalan učinak”, dodao je.

‘Moramo podići razinu igre’

Kapetan hrvatske reprezentacije Roko Leni Ukić smatra kako je Nizozemska težak i respektabilan suparnik.

“Oni su odlično otvorili kvalifikacije. Moramo podići razinu igre u odnosu na prošlu utakmicu ukoliko želimo razmišljati o pobjedi. To jeste naš cilj, ne bježimo do toga. Učinit ćemo sve da odigramo pravu utakmicu. I mi smo dobro startali, pozitivna je atmosfera i nadamo se to iskoristiti za uspješan nastavak kvalifikacija”, ocijenio je Ukić.

Hrvatska je u prvoj utakmici kvalifikacija pobijedila Švedsku u Zagrebu sa 72:56, dok je Nizozemska bila bolja od Turske u gostima sa 72:65.