HRVATSKI IZBORNIK OTKRIO STANJE SA SVIM NBA IGRAČIMA: ‘Želje Bogdanovića i Šarića nisu sporne, a našao sam se i s Hezonjom’

Hrvatska košarka nalazi se na novoj prekretnici ovog ljeta

Dražen Anzulović nedavno je i službeno proglašen izbornikom hrvatske seniorske košarkaške reprezentacijem. Pred 51-godišnjim trenerom težak je izazov plasmana na Svjetsko prvenstvo koje se sljedeće godine održava u Kini. Hrvatska nije u lakoj poziciji uoči nastavka kvalifikacija pa se Anzulović nada kako će za važne utakmice u lipnju protiv Italije pa prvog srpnja protiv Rumunjske imati na raspolaganju cijelu momčad. Sporni su, naravno, NBA igrači…

Dodatna tri dana za NBA-ovce

“Okupljanje je 11. u Svetom Martinu, tamo ćemo boraviti sedam dana, a koga ćemo imati na raspolaganju tek ćemo saznati. Za sada je dogovor da NBA igrače imamo na raspolaganju devet dana, do kraja tjedna ćemo znati jesmo li dobili dodatna tri dana koja smo zatražili. Potom selimo u Istru, gdje ćemo dočekati utakmicu s Italijom, te potom i s Rumunjskom”, rekao je Anzulović za 24 sata pa krenuo objasniti status svakog NBA igrača pojedinačno.



“Žiža je još ‘unutra'”

“Razgovarao sam s Babom (op.a. Bojan Bogdanović) i Šišijem (op.a. Dario Šarić), oni žele, to nije sporno, samo Šiši još uvijek igra, i pitanje je do kada će, a Babo je u pregovorima… Što se tiče ovih mlađih, Žiža je također još ‘unutra’ i pitanje je do kada će biti, i što će Cleveland odlučiti, a u sličnoj poziciji je i Mario Hezonja. S njim sam se našao, ni njegova želja nije sporta, ali ni on ne zna gdje će igrati naredne sezone”, kaže Anzulović i nastavlja:

“Bender ima odličnu poziciju i status kojim može biti zadovoljan, što mi je potvrdio i u razgovoru. U nedjelju je poletio natrag u Ameriku, on će tamo trenirati i čekati potvrdu novog trenera i kluba kada nam se može priključiti. Lakersi su nam poslali potvrdu da se Zubac može priključiti reprezentaciji, i on bi se od prvoga dana trebao staviti na raspolaganje. Veliko mi je zadovoljstvo što su svi potvrdili da će se staviti na raspolaganje reprezentaciji”, zaključio je.