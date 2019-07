HRVATSKA U POSLJEDNJOJ UTAKMICI BILA NAJBLIŽE POBJEDI, PROMAŠILA JE ŠUT ZA POBJEDU: Završili smo nastup sa pet poraza

Luka Šamanić nije ulazio u igru za San Antonio Spurse

Hrvatska košarkaška reprezentacija nastup na Ljetnoj NBA ligi u Las Vegasu okončala je s pet poraza u isto toliko nastupa, u posljednjem susretu izabranici Veljka Mršića izgubili su od Oklahoma City Thundera sa 68-69 (13-18, 22-15, 16-17, 17-19).

Najbliže pobjedi do sad

Hrvatska je u petak bila najbliža pobjedi u svim susretima koje je odigrala, košem Antonija Vrankovića tri i pol minute prije kraja povela je sa 66-59, a ubačajem Marina Marića 1:44 minute prije isteka vremena bilo je 68-64 za Hrvatsku. No, do kraja dvoboja naši igrači nisu postigli niti jedan koš pa je Thunder pogotkom Devona Halla iz okreta s pet metara stigla do prednosti 69-68 četiri sekunde prije kraja. U posljednjem napadu na utakmici pobjedu Hrvatskoj pokušao je donijeti Marić, ali je Yannis Morin blokirao njegov horok.

Antonio Vranković imao double – double učinak

Najbolji u sastavu Hrvatske bio je Antonio Vranković sa 16 koševa i 10 skokova, Marin Marić je dodao 12, a Roko Rogić i Pavle Marčinković po 11 poena, dok su Oklahomu predvodili Devin Cannady sa 12 i Darius Bazley sa 11 ubačaja.

Drugi susret Hrvatske i Oklahoma Cityja u Las Vegasu

Bio je ovo drugi susret Hrvatske i Oklahoma Cityja u Las Vegasu, u prvom dvoboju prije tri dana bilo je 84-76 za Thunder. Luka Šamanić nije ulazio u igru za San Antonio Spurse koji su izgubili od Atlanta Hawksa sa 72-80.