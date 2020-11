HRVATSKA U PETAK IGRA KLJUČNU UTAKMICU ZA PLASMAN NA EUROBASKET: ‘Turci su favoriti na papiru, ali mi igramo bez mača nad glavom’

Zbog teške epidemiološke situacije, kvalifikacije za EuroBasket, koji bi se trebao održati 2022. u Njemačkoj, Italiji, Češkoj i Gruziji, nastavljaju se u ‘balonima’

Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Roko-Leni Ukić i iskusni reprezentativac Filip Krušlin suglasni su uoči kvalifikacijskog susreta protiv Turske u petak u Istanbulu kako ne smiju razmišljati na način da u slučaju poraza dva dana potom imaju još jednu priliku za osiguranje plasmana na EuroBasket protiv Švedske.

Zbog teške epidemiološke situacije, kvalifikacije za EuroBasket, koji bi se trebao održati 2022. u Njemačkoj, Italiji, Češkoj i Gruziji, nastavljaju se u “balonima”, pa će Hrvatska Tursku “ugostiti” Istanbulu. Uoči tog susreta Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom pobjeda i poraza 2-0, a Turska posljednja sa 0-2.

“Situacija u balonu je poprilično čudna, međutim mislim da smo svi mi u dosadašnjem dijelu sezone imali slična iskustva u svojim klubovima, tako da sve to nije novo. Svima su nam uvjeti isti, u ovakvoj situaciji možemo biti sretni što uopće igramo i na taj način trebamo to sve skupa gledati. Ovi ‘prozori’ su specifični po tome što svatko usred sezone dolazi iz svoje sredine, svatko u drugačijoj formi i s drugačijom minutažom. No, to nije bitno, kad dođeš u reprezentaciju svi kreću od nule. Možeš imati vrhunsku sezonu i odigrati loše utakmice. Možeš imati lošu sezonu i odigrati dvije odlične utakmice, treba se jednostavno snaći u novoj situaciji”, kazao je Ukić.

‘Oni su favoriti’

Hrvatski kapetan osvrnuo se i na Tursku.

“Možda su Turci papirnati favoriti u ovom momentu, s obzirom da će igrati Shane Larkin koji je među najboljim igračima u Europi te još nekoliko prvotimaca Efesa i Fenera. No, tim više možemo igrati bez nekog mača nad glavom. Oni su u situaciji da jednostavno moraju pobijediti u toj utakmici jer su kiksali već dva puta. Mi sigurno imamo svoje ambicije i ne da se nećemo predavati nego najozbiljnije računamo s tom utakmicom i gledat ćemo iskoristiti svaku šansu da dođemo do pobjede. Ne smijemo razmišljati da nam je jedna pobjeda dovoljna za odlazak na Euro, to je kao kad u nogometu igraš na neodlučeno pa ćeš vjerojatno izgubiti. Moraš imati velike ambicije, moraš učiniti sve”.

Krušlin se slaže sa svojim kapetanom.

“Turci su u dosta nezahvalnoj poziciji u odnosu na ostale ekipe jer imaju 0-2. Dosta su i promijenili roster, i trenera, tako da će to biti drugačija ekipa od one u prvom prozoru. Ipak, mislim da mi na tragu onog što smo napravili u prvom ‘prozoru’ trebamo nastaviti i u ovom ‘prozoru’. Zajedništvo i dobra kolektivna igra u obrani su nešto što nas je krasilo i tako trebamo i nastaviti”, dodao je Krušlin.

Uz Hrvatsku i Tursku u ovoj skupini su još Nizozemska i Švedska, koje su trenutačno na omjeru pobjeda i poraza 1-1, a plasman na EuroBasket izborit će tri prvoplasirane momčadi iz skupine.