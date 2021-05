Kukoč je rekao i što misli o Bojanu Bogdanoviću, trenutno najboljem hrvatskom košarkašu koji igra za Utah Jazz – najbolju NBA momčad ove regularne sezone

Nakon sedam dugih godina čekanja jedan od najboljih i najuspješnijih hrvatskih košarkaša svih vremena Toni Kukoč uvršten je u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu, objavila je u nedjelju ova organizacija.

Tim je povodom jedan od najboljih hrvatskih košarkaša svih vremena održao konferenciju za medije u Splitu, na kojoj se dotaknuo i stanja u hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji koju očekuje kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre.

‘Nismo mi država od 100 milijuna ljudi’

“To je miks okolnosti koje ne možemo iskontrolirati. Imamo najveći broj NBA igrača u povijesti i oni ne mogu igrati kad je najvažnije za reprezentaciju. To će se vjerojatno dogodi i sada, ako njihove momčadi idu dalje do konferencijskog finala, ti igrači neće biti ovdje. Da smo mi država od 100 milijuna ljudi, onda se to može desiti, ali mi nismo tako velika zemlja, pogotovo u financijskoj situaciji u kojoj jesmo, kad igrači pokušavaju otići vani i zaraditi nešto. Dobra stvar je što će biti kod nas, pa na publici, domaći teren nešto napraviti… Ja mislim da je u interesu svjetske košarke da na najvećim natjecanjima igraju najbolji”, rekao je Kukoč.

Kukoč je rekao i što misli o Bojanu Bogdanoviću, trenutno najboljem hrvatskom košarkašu koji igra za Utah Jazz – najbolju NBA momčad ove regularne sezone.

“Nije tajna da on igra odlično. On je prošao par momčadi, ima dosta iza sebe, on je NBA veteran, šuter, ima dobru momčad i odriješene ruke da šutira i on to koristi. Ne vidim razloga da on ne zabija 20-25 po utakmici, a da se dogodi takva večer. On zadnjih par sezona igra odlično…