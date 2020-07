HRVATSKA KOŠARKA NAKON OVIH TEKTONSKIH PROMJENA VIŠE NEĆE BITI ISTA: Ovo mijenja sve; ‘Razgovarao sam i ja s Rokom Ukićem’

Razgovarali smo s novim trenerom KK Zadar, aktualnim izbornikom Hrvatske Veljkom Mršićem (49)

Proteklih dana i tjedana dogodile su se neke stvari, povukli su se neki šahovski potezi, zbog kojih će hrvatska klupska košarka sljedeću sezonu dobiti na zanimljivosti i povećanju kvalitete. Promjene na košarkaškoj karti Hrvatske jamče i govore u prilog tome kako se događa nešto što se prije pandemije koronavirusa, koja je zaustavila sezonu, nije naziralo niti u snovima.

Cibona se pojačala talentiranim igračima

Cibona je do prije nekoliko mjeseci, kako se govorilo u košarkaškim kuloarima i pisalo u medijima, bila pred gašenjem zbog financijskih problema. Klub je morao privremeno otpustiti i svoje zaposlenike, što je tada bila nužna klupska mjera da bi nakon izlaska sporta i svih sportsko-poslovnih aktivnosti iz izolacije, spomenuti zaposlenici bili vraćeni na posao, a nakon toga pod Toranj su sletjele dvije bombe. Radi se o talentiranim reprezentativcima Mateu Drežnjaku (21) iz Širokog i Toniju Nakiću (21) iz GKK Šibenke…

Spomenuti dvojac priključen je sjajnom mladom Roku Prkačinu (17) i s njima je Cibona dobila veliku mladu trojku u Hrvatskoj i strašne konture momčadi za budućnost. Proteklog tjedna pisali smo o tome kroz razgovor s direktorom Cibone Domagojem Čavlovićem.

No, to nije sve, traži se u Ciboni još play i centar. Nekako se čini da će novi target u Hrvatskoj postati Roko Rogić, a bivši kapetan reprezentacije Hrvatske Roko Ukić (35) to je već postao. Domagoj Čavlović, naime, potvrdio nam je kako klub razgovara s Rokom Ukićem…

Zadar nije bio skrštenih ruku i odgovorio je Ciboni

No, na jugu Hrvatske, točnije u gradu košarke Zadru, nisu skrštenih ruku gledali kako se Cibona pojačava, nisu mirno gledali na aktivnosti u Zagrebu. Odgovor na Višnjiku došao je u obliku Veljka Mršića, aktualnog izbornika hrvatske košarkaške reprezentacije, koji je postao novi trener KK Zadar.

Odmah je Mršić dogovorio nastavak suradnje s Dominikom Mavrom, koji je kod njega okarakteriziran kao vođa potentne momčadi. Ugovore imaju Domagoj Vuković, Karlo Uljarević, Dominic Gilbert, Jan Palokaj, Jure Planinić i Martin Junaković. Također, ideja kluba je dovođenje hrvatskih igrača, ali se ne isključuje mogućnost dolaska Amerikanaca koji ako dođu, moraju biti prava pojačanja za Zadar.

Nadalje, klub je zadržao pravo odabira određenog broja mlađih igrača koje bi rado priključili seniorskoj momčadi. Odabir ostalih igrača u domeni je novog trenera koji će se, prema informacija iz hrvatskih medija, osigurati s dva kvalitetna stranca, i to na pozicijama centra i razigravača oko kojih će se onda posložiti ostatak ekipe.

Sve je u Zadru počelo od prijedloga sportskog direktora Branimira Longina…

“Predložio sam Veljka Mršića za trenera seniorske momčadi Nadzornom odboru, a on prihvaća ili ne prihvaća moj prijedlog. Znači, ukazala se ta prilika i NO ju je prihvatio. Iz razloga što je pauza što se tiče reprezentacije, a on želi ostati ‘unutra’, želi ostati u poslu. Znači, više bi rekao da je to prijedlog za Nadzorni odbor da Veljko bude trener u KK Zadar nego neka moja ‘velika’ ideja”, objasnio nam je Branimir Longin.

Nema sumnje, sve ove “košarkaške tektonske promjene” odjeknule su u Hrvatskoj i odrazit će se na košarku kod nas. Da, uistinu se dobre stvari trenutno događaju u hrvatskoj košarci…

“Ja na to sve gledam kao na jedna pozitivna događanja. Nadam se da će i Split, povratnik u ABA ligu, ići u tom smjeru, isto kao i Šibenka, Gorica, Osijek… Što više naših klubova bude išlo u tom smjeru, košarka će nam biti bolja. Cibona je napravila dosad jako dobar prijelazni rok. Meni je žao što mi u Zadru nismo uspjeli dovesti ili Matea Drežnjaka ili Tonija Nakića. Međutim, nismo se mogli financijski nositi sa Cibonom. Ali, uvjeren sam da ćemo napraviti dobru momčad koja će moći parirati jednoj jako potentnoj Ciboni i siguran sam da nas sljedeće sezone očekuje uzbudljivo natjecanje”, govori nam Veljko Mršić i nastavlja:

‘Želim u Zadru napraviti jednu lijepu, pozitivnu priču’

“Moj dolazak na klupu seniorske momčadi Zadra bio je motiviran izazovom treniranja jedne takve momčadi kao što je Zadar, htio sam trenirati prvu momčad kluba u gradu košarke, kako si Zadrani s pravom tepaju. Želim u Zadru napraviti jednu lijepu, pozitivnu priču koja će rezultirati s jedno pet tisuća ljudi u prosjeku u dvorani Krešimira Čosića. Znači, želimo udariti temelje jednog jakog Zadra u kontinuitetu. Uz to, sigurno da je i bolje svakodnevno raditi da bi bio u ritmu i pravi kada dođu utakmice reprezentacije”.

Mršić još nije odradio prvi trening sa svojim novim igračima. Trebao je prošlog tjedna, ali zbog događanja na teniskom Adria Touru u Zadru u obliku pojave koronavirusa, u Donatovom gradu sve je suspendirano…

“Razgovarao sam s nekim igračima, no ne još sa svima. Veseli to što imamo u planu dovesti nekoliko, prije svega, hrvatskih igrača. Vidjet ćemo hoćemo li to uspjeti. Nadamo se da hoćemo i onda ćemo ići u kompletiranje momčadi sa strancima, prvenstveno moramo vidjeti što ćemo uspjeti od naših igrača dovesti”, rekao nam je Mršić.

Ne razgovara samo Cibona s Rokom Ukićem. Izbornik nam je otkrio kako je ovaj bivši NBA igrač, veteran koji još puno toga može ponuditi kao igrač, u fokusu i u Zadru…

‘Roko Ukić je sjajan igrač i on bi bio apsolutni dobitak za bilo koju našu momčad u Hrvatskoj’

“Ma Roko je sjajan igrač i on bi bio apsolutni dobitak za bilo koju našu momčad u Hrvatskoj. Moram vam kazati kako sam i ja isto s njim razgovarao. On je ipak jedan od naših najboljih igrača na bekovskoj poziciji. Mi imamo tu pod ugovorom neke igrače, no Roko bi bio dobitak za svaku momčad u Hrvatskoj, pa tako i za našu. E sad, koliko je realno da on dođe bilo gdje, e to je pitanje. Roko je veliki sportaš, odličan čovjek i on nikome u startu neće kazati ‘vi niste moj nivo, neću s vama razgovarati’. No, on ima svoje ideje, prioritete, i u skladu s time izabrat će ono što za njega u sljedećoj sezoni bude najbolje”, zaključio je Veljko Mršić.