HRVATSKA KOŠARKA NA POVIJESNOJ PREKRETNICI: Gubimo i mučimo se protiv autsajdera, ali ‘od plakanja nema ništa’

Kako dalje ukoliko se ne plasirano na Svjetsko košarkaško prvenstvo

Hrvatska košarkaška reprezentacija nakon debakla protiv Rumunjske u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u ponedjeljak od 20 sati u Zadru igra protiv Nizozemske utakmicu četvrtog kola.

Naši košarkaši izgledali su bezidejno protiv Rumunjske, slabašnim protivnicima zabili su samo 56 poena (u nijednoj četvrtini nismo ubacili više od 18 koševa, a Rumunji su u drugoj četvrtini zabilježili pet (!!) poena), a prolaznu ocjenu mogu dobiti nepravedno zanemaren u prošlosti Hrvoje Perić i mladi talentirani playmaker Karlo Uljarević koji je pokazao smirenost u zadnjim trenucima. U debiju je pogodio tricu kada nitko drugi nije mogao pogoditi “niti bazen”, a podvaljivanjem za Žorića deset sekundi prije kraja pokazao je i racionalnost.



“Nisam imao najbolja dva i pol dana u životu”

Izbornik Ivica Skelin na konferenciji za medije najavio je dvoboj protiv ekipe koja nas je u prvom kolu Skupine D pobijedila 68:61.

“Nisam imao najbolja dva i pol dana u životu, ali svjestan sam da je to dio posla koji radim tako da se nisam previše obazirao na to. Zadatak mi je pronaći formulu za pobjedu protiv Nizozemske i u tom smislu sam dodatno s igračima radio na psihološkoj pripremi”, rekao je izbornik Skelin koji je na klupu sjeo nakon što je otišao Aleksandar Petrović.

“Ovo je bilo posebno razdoblje za mene. No, ne teku uvijek med i mlijeko. Izgubili smo utakmicu koju smo trebali dobiti i kritike kao posljedica toga su sasvim normalne. Ovo svakako nije najbolja reprezentacija koju bi Hrvatska mogla sastaviti u normalnim okolnostima, no Bože moj… Naravno da nam je psihološki teško. Ali, to je sport. Nije uvijek sve bajno. Prvi ja, a onda i svi moji igrači moramo pronaći snagu da sutra damo sve od sebe. Od plakanja nema ništa”, dodao je Skelin.

Svaka kritika ne smije se usmjeriti prema izborniku

Iako snosi dio krivice, svaka kritika ne smije se usmjeriti prema izborniku. Teško je u hrvatskoj košarci vidjeti neki kontinuitet, plan za budućnost i postepeno razvijanje. Rješenja su uvijek “vatrogasna”, a primjećuje se i nedostatak vizije. Tako je i proslavljeni hrvatski izbornik Petar Skansi prije nekoliko dana za Net.hr primijetio kako sam plasman na Svjetsko prvenstvo ne može zamaskirati druge stvari.

“Čak i ako se ne plasiramo na SP, imati ćemo četiri godine za ozbiljni rad koji je potreban da bi se nešto izgradilo. Ne mislim da je tragedija ako se ne plasiramo, jer ako ćemo i učestvovati, a ponavljati iste greške – to ništa neće pomoći”, rekao je Skansi.

Hrvatska košarka nalazi se u teškoj situaciji, usprkos tome što imamo nekoliko NBA igrača, prvenstvo mladih pred kojima je još duga karijera, ali kako bi se moglo krenuti naprijed, možda će biti potreban i potpuni reset.

Situacija nije najbolja

Skupina D ne izgleda bajno po nas. Italija je prva s tri pobjede, slijedi ju Rumunjska s dvije, Nizozemska ima jednu, a posljednja Hrvatska ima sva tri poraza.

Podsjetimo, prolazak u drugi krug kvalifikacija izborit će tri prvoplasirane reprezentacije iz skupine, a treba dodati kako bi u posljednjem prozoru koji se igra krajem lipnja i početkom srpnja za Hrvatsku trebali zaigrati i NBA igrači.

Momčadi će u drugoj fazi biti podijeljene u šest grupa, četiri skupine iz Europe, a ostale dvije s drugih kontinenata. Bodovi iz prve faze se prenose u sljedeću, a tada se još igra i šest utakmica s novim protivnicima. Skupina D, u kojoj je Hrvatska, križat će se sa skupinom C u kojoj su Poljska, Kosovo, Litva i Mađarska. Po tri najbolje reprezentacije iz svake skupine drugog kruga, ukupno njih 12, izborit će nastup na SP-u 2019. u Kini, koje će biti održano od 31. kolovoza do 15. rujna.