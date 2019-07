HRVATSKA IMALA NA KONOPCIMA NBA UGLEDNIKA: Sudac katastrofalno pogriješio na našu štetu; sve iz prvog reda gledao Donovan

‘Bio je čist faul za bacanja, u Europi bi se sudila i nesportska’

Hrvatska je imala na konopcima NBA uglednika, poznatu profesionalnu momčad Oklahoma City Thunder u noći sa petka na subotu po hrvatskom vremenu na Ljetnoj ligi. Hrvatska je u petak po američkom vremenu bila najbliža pobjedi u svim susretima koje je odigrala, košem Antonija Vrankovića tri i pol minute prije kraja povela je sa 66-59, a ubačajem Marina Marića 1:44 minute prije isteka vremena bilo je 68-64 za Hrvatsku.

Hall iz okreta s pet metara za prednost

No, do kraja dvoboja naši igrači nisu postigli niti jedan koš pa je Thunder pogotkom Devona Halla iz okreta s pet metara stigla do prednosti 69-68 četiri sekunde prije kraja. U posljednjem napadu na utakmici pobjedu Hrvatskoj pokušao je donijeti Marić, ali je Yannis Morin blokirao njegov horok.

Sportske novosti javljaju kako je “Veljko Mršić pozvao time-out za zadnji napad, pao je dogovor, jer je Marina Marića čuvao niži igrač da se odmah ide loptom na Marića, ovaj ju je primio i dobio opasan udarac, ali suci su vidjeli da je to faul na podu i Hrvatima dali još jednu loptu sa strane. Opet smo odigrali isto, iako je klupa Thundera sada poslala centra na Marića, a ovaj nije uspio realizirati drugi pokušaj. Prvi je bio sporan, jer to je bio evidentan faul za dva slobodna bacanja, na tri sekunde do sirene, kod minus jedan”, stoji u pisanju…

“Bio je čist faul za bacanja, u Europi bi se sudila i nesportska, ali što je tu je. Šteta da nismo okrunili sve dobre igre zadnjom pobjedom. Opet smo se muški potukli, borili se, šteta što nije pobjeda otišla na našu stranu”, kazao je Marin Marić, centar iz Splita za SN, jedan od onih koji je ostavio sjajan dojam na ovoj Ljetnoj ligi i, realno vrijedi puno više od ugovora u belgijskom Aalstaru kojega potpisao ovih dana…

Roko Rogić fascinira

Inače, najbolji u sastavu Hrvatske bio je Antonio Vranković sa 16 koševa i 10 skokova, Marin Marić je dodao 12, a Roko Rogić, igrač koji je držao konce igre Hrvatske i u ovoj utakmici, ostvario učinak od 11 poena, 7 dodavanja i 4 skoka. Rogić je svojim prodorima i asistima iz picka razigravao već spomenutog Marića…

Oklahomu su predvodili Devin Cannady sa 12 i Darius Bazley sa 11 ubačaja. Bio je ovo drugi susret Hrvatske i Oklahoma Cityja u Las Vegasu, u prvom dvoboju prije tri dana bilo je 84-76 za Thunder. Luka Šamanić nije ulazio u igru za San Antonio Spurse koji su izgubili od Atlanta Hawksa sa 72-80. Pavle Marčinković je opet nudio energije u izobilju, a Željko Šakić finese u danu kad mu šut nije bio neki saveznik (2-11). Ukupno, Hrvatska je upisala peti poraz, ali je nastup na Ljetnoj ligi bio pun pogodak…

‘Ukupna ocjena je pozitivna, dečki su odradili jako dobar turnir’

“Ukupna ocjena je pozitivna, dečki su odradili jako dobar turnir, iza nas je ostala i lijepa promocija hrvatske košarke, ali i promociju igrača koji su bili tu. Sada sam se u svlačionici zahavlio dečkima na trudu koji su napravili i smatram kako je ovo jedan kamen temeljac, jako dobar temeljac za ono što nam slijedi ju kvalifikacijama za Eurobasket”, istaknuo je Veljko Mršić, izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije i istaknuo:

“Nismo imali kontinuitet u posljednjoj utakmici, bilo je tu propadanja, ali smo na koncu imali priliku za dobiti, prije nego za izgubiti. U tim ključnim trenucima, prebrzo smo primali poene, a i promašili smo neke zicere, poluotvorene šutove, dok su oni pogađali”.

Vrijedi spomenuti kako je ovaj posljednji dvoboj Hrvatske, drugi protiv OKC-a na Ljetnoj ligi, iz prvog reda gledao trener prve momčadi Billy Donovan.