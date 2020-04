HRVATSKA IMA NOVU NBA NADU: Otkrio nam je u kojem bi klubu najradije zaigrao i kako mu je dolazak u Split promijenio karijeru

Iako je nominalno krilni centar, u NBA ligi možda će morati i stati na centarsku poziciju. Kako kaže, nije mu to nikakav problem, kao ni činjenica da se od NBA centara sve više traži da šire reket te pucaju trice

Bojan Bogdanović, Dario Šarić, Ivica Zubac, Ante Žižić, Dragan Bender, Mario Hezonja, Luka Šamanić. Nikad više Hrvata nije bilo u NBA ligi, a ovog ljeta možda ćemo dobiti još jednog, osmog veličanstvenog.

Vijest da se košarkaš Splita Darko Bajo prijavio na ovogodišnji draft nije baš privukla pretjeranu medijsku pompu, ali 21-godišnji, 208 centimetara visoki krilni centar ima i više nego dobre šanse da postane dijelom najjače košarkaške lige na svijetu.

U razgovoru za Net.hr otkrio nam je u kojem bi američkom gradu volio završiti, s kim bi htio igrati u momčadi, a ispričao nam je i kako mu je dolazak u Split nakon tri godine u Cedeviti puno pomogao da se razvije kao igrač.

Durant i Kyrie – dobitna kombinacija

“Nije baš da sam planirao nešto posebno. Ja sam to napravio u dogovoru s menadžerom. To je preko njega išlo, naravno. Prijavio sam se da vidim kako stvari stoje. Još se ništa ne zna zbog situacije s koronavirusom, ne znam kad će biti treninzi s momčadima”, rekao je Bajo.

Pripreme za ovogodišnji NBA draft puno su teže nego prethodnih godina. Ograničene su mogućnosti, a dvorane za trening profesionalnih sportaša u Hrvatskoj tek su sada otvorile svoja vrata.

“Trenirao sam koliko sam mogao. Odradio sam trčanje i nisam puno više ni mogao. Pritom sam poštovao sve mjere koje je odredio Stožer”, rekao je mladi košarkaš.

NBA draft na rasporedu je 25. lipnja i taj se datum još uvijek nije mijenjao u kalendaru najjače svjetske košarkaške lige. No prije toga trebali bi se održati treninzi s NBA momčadima. Bajo nam je otkrio u kojim bi momčadima volio završiti te s kim bi najradije htio zaigrati u momčadi.

“Iskreno, nije mi bitno za koji klub ću igrati. Moj san je doći u NBA ligu. Ali baš kad bih trebao odabrati grad, odabrao bih jedan od većih gradova. New York ili Los Angeles svakako. A od suigrača bih volio zaigrati s legendama kao što su LeBron James ili Kevin Durant. Evo, Brooklyn mi izgleda sjajno s Kyriejem Irvingom i Durantom”, rekao je Bajo.

Strech petica? Nema problema!

Mladi košarkaš, rodom iz Bosne i Hercegovine, igrao je za mladu hrvatsku reprezentaciju do 20. godine. U Cedeviti je proveo tri sezone u kojima nije dobio previše šansi.

“To je bilo malo nezgodno, ali stavio bih svu krivnju na sebe. Mislim da sam se mogao tu malo bolje pokazati, ali bio je to proces odrastanja. Mislim da sad polako dolazim na svoje i još mi ostaje vremena za napredak. Bio je to jedan normalan proces, a sad polako to sve dolazi na vidjelo”, ispričao je košarkaš Splita svoja iskustva iz Cedevite.

No dolazak u Split bio je sjajan potez za njegov napredak. Ove sezone nerijetko je bio najbolji strijelac žute momčadi. U prosjeku je u hrvatskom prvenstvu zabijao 12 poena uz šest skokova.

“Dosta sam se posvetio sebi, sazrio sam u Splitu. Tu imam dosta dobro društvo, dobre trenere i potporu apsolutno svih, od navijača do Grada. To mi je dalo vjetar u leđa i pokazalo mi kako sve može lijepo izgledati. Uglavnom, jako sam zadovoljan u Splitu”, rekao je Bajo.

Iako je nominalno krilni centar, u NBA ligi možda će morati i stati na centarsku poziciju. Kako kaže, nije mu to nikakav problem, kao ni činjenica da se od NBA centara sve više traži da šire reket te pucaju trice. Bajo je tu dosta jak jer ima vrlo dobar postotak trice i šuta ukupno.

“Ove sezone sam igrao centra, tako da mi to nije problem igrati. Vanjski šut imam, ove sezone imam 35 posto s trice. Nisam puno šutirao, ali kad jesam, to je bio sasvim dobar postotak. A sad moram raditi na šutu koliko god mogu i mislim da će to doći na još bolju razinu do sljedeće sezone. Mislim da moram poboljšati sve aspekte svoje igre, ali najviše mentalni pristup na kojem radim i koji sam dosta podigao ove sezone”, zaključio je Bajo.