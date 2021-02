Sjajnu utakmicu odigrale su Iva Slonjšak, koja je postigla 23 koša uz 10 skokova, te Ivana Dojkić koja je odigrala svih 40 minuta, a završila s 23 poena, sedam skokova, šest asistencija i tri osvojene lopte

Nakon šest sušnih godina ženska hrvatska košarkaška reprezentacija sudjelovat će na Europskom prvenstvu, nakon što je u odlučujućoj kvalifikacijskom utakmici odigranoj u četvrtak u latvijskom glavnom gradu Rigi nadigrala Njemačku s 80:66.

Sjajnu utakmicu odigrale su Iva Slonjšak, koja je postigla 23 koša uz 10 skokova, te Ivana Dojkić koja je odigrala svih 40 minuta, a završila s 23 poena, sedam skokova, šest asistencija i tri osvojene lopte. Pod košem je gospodarila iskusna Marija Režan sa 17 koševa, šest skokova i dvije blokade. Lea Miletić je ubacila 10 poena.

Kod Njemica je najbolja bila Luisa Geiselsoder s 21 košem i devet skokova.

Vratile se iz ponora

Hrvatske košarkašice nisu dobro otvorile utakmicu u kojoj im je pobjeda donosila prvi plasman na Europsko prvenstvo nakon 2015. Njemice su povele 6-0 i takvu prednost održavale do sredine prve četvrtine, kad su s dvije pogođene trice došle do 12 koševa prednosti (21:9) u 6. minuti.

No, do kraja prvog perioda utakmice izabranice Stipe Bralića su značajno podigle obrambenu agresivnost pa su Njemicama dopustile još svega dva koša, a uz nekoliko ukradenih lopti i uspješno izvedenih kontranapada svoj zaostatak svele na pet poena (18:23).

Na isti su način hrvatske košarkašice nastavile igrati i u drugoj četvrtini te su u 13. minuti prvi put dohvatile Njemice (25:25), a u 16. minuti došle i do svoje najveće prednosti do tada (34:27). Na ulasku u posljednju minutu prvog dijela Hrvatska je došla i do +9 (41:32), ali su Njemice odmor dočekale sa sedam koševa zaostatka (41-34).

Njemice pregažene

Baš kao što je bio slučaju u drugoj četvrtini, sjajno su Bralićeve izabranice odigrale i treću četvrtinu, ponovno limitiravši Njemice na samo 11 koševa. Obrana je funkcionirala besprijekorno, a napadački su prednjačile sjajno raspoložena Iva Slonjšak, Ivana Dojkić i iskusna Marija Režan na centarskoj poziciji. Tako je Hrvatska s okruglih +20 (65:45) ušla u zadnjih deset minuta utakmice.

Njemice su u zadnjoj četvrtini zaprijetile, smanjile zaostatak na samo sedam koševa (73:66) dvije i pol minute prije kraja, ali Ivana Dojkić sa zadnjih sedam poena zapečatila pobjedu Hrvatske ( i plasman na završni turnir Europskog prvenstva kojem će od 17. do 27. lipnja domaćini biti Španjolska i Francuska.

Njemicama u subotu ostaje borba s domaćinom Latvijom za drugo mjesto koje također može donijeti plasman na završni turnir, jer će pet najboljih drugoplasiranih reprezentacija iz devet skupina izboriti mjesto na EuroBasketu.