Trojica hrvatskih košarkaša pokazala klasu protekle noći u NBA ligi

Trojica najboljih hrvatskih košarkaša Bojan Bogdanović, Dario Šarić i Ivica Zubac ostvarili su noćas po hrvatskom vremenu u NBA ligi pobjede sa svojim klubovima i pritom ostvarili zapažene partije. Svi navedeni išli su iznad 10 poena. No, idemo redom…

DONČIĆEV ‘NEMOGUĆ KOŠ’ POSTAO JE PRAVI HIT NA INTERNETU: Pogledajte potez Slovenca kojem se divi košarkaški svijet

Bogdanović ubacio 23

Babo je u pobjedi svog Utah Jazza, trenutno najbolje momčadi NBA lige nad Oklahoma City Thunder u Salt Lake Cityju 106:96, bio najefikasniji košarkaš svoje momčadi.

Jazz, Evinde Yine Galip! ⤵️ ▪️ Bojan Bogdanovic: 23 Sayı & 7 Ribaund #TakeNote pic.twitter.com/TVNoe5Vqbw — NBA Türkiye (@NBATurkiye) April 14, 2021

Za 36 minuta provedenih na parketu ubacio je 23 poena uz 7 skokova i jednu asistenciju. Šut za dvicu imao je 6-14, za tricu 1-3 uz slobodna 10-10. Bila je ovo 13 partija za Babu u ovoj sezoni u kojoj je zabio najmanje 20 poena. Trenutno je na prosjeku od 15.1 poen, 3.9 poena i 1.8 asistencija. Rođeni Mostarac znao je da će Jazz od njega htjeti da preuzme vodeću ulogu u izostanku tri bitna igrača Utaha. Donovan Mitchell uz njega je zabio 22…

Mike Conley scores 15 PTS and hands out 14 AST to pace the @utahjazz win vs. OKC. Bojan Bogdanovic: 23 PTS

Donovan Mitchell: 22 PTS, 4 3PM

Georges Niang: 18 PTS (6 3PM), 10 REB

Rudy Gobert: 13 PTS, 14 REB, 7 BLK

Lu Dort: 42 PTS, 7 3PM (career-highs) pic.twitter.com/yKPAJHipu6 — NBA (@NBA) April 14, 2021

Donovan Mitchell and Bojan Bogdanovic were too much for the Thunder 😤 pic.twitter.com/KDBwAy7xup — Jazz Nation (@JazzNationCP) April 14, 2021

“Imali smo igrača koji su potegnuli u ovoj back to back utakmici, pa sam ja trčao i zabijao, te iznuđivao prekršaje”, kazao je Bogdanović nakon utakmice, prenosi ESPN.

Luguentz Dort postigao je 42 poena što mu je najviše u karijeri, a Moses Brown imao je 12 poena i 15 skokova za Thundere, koji su izgubili sedam zaredom i 10 od posljednjih 11.

Does Bojan Bogdanovic need more touches in the Jazz regular lineup? pic.twitter.com/TQ2w7rUds0 — KSL Sports (@kslsports) April 14, 2021

Bogdanović, koji je u posljednjoj utakmici postigao season-high 33 poena, ovog je puta napustio ono svoje poznato mjesto na perimetru te je loptu doveo pod koš i iznudio deset prekršaja na sebi, nakon kojih je pucao slobodna a to je napravio maestralno 10-10.

“Znao sam da moram biti agresivniji ove posljednje dvije utakmice,” izjavio je Bogdanović i nastavio:

“Bit će velika stvar ako završimo kao prvi ili drugi. Iako smo odmarali neke dečke odigrali smo dobro. Iako je naš trener odlučio odmarati neke igrače mi svejedno imamo kvalitetu svladati bilo koga u ligi. Nije bilo dobro to što smo započeli utakmicu bez energije i u obrani i u napadu ali već smo ove sezone na takav način započinjali susret. Protiv vrhunskih momčadi bit će teško tako parirati”.

Bojan Bogdanovic: "It’s gonna be huge if we finish first or second. Even resting [some of] the guys, we are doing great. … Even if the coaches decide we’re gonna rest the guys, we have enough quality to beat anyone in this league." — Eric Walden (@tribjazz) April 14, 2021

Bojan Bogdanovic: "No matter what the coaching staff decides — who they're going to rest or if they're going to rest a guy — I think that we have enough quality to to beat anybody in this league." — Ryan Miller (@millerjryan) April 14, 2021

Bojan Bogdanovic: "We started the game without any energy, both offensively and defensively. We’ve gotta be way better. We’ve had a couple games this season starting that way. Against good teams, it’s gonna be tough to get back that way." — Eric Walden (@tribjazz) April 14, 2021

Inače, bolovima je Bogdanović držao desno zapešće nakon što je u trećoj četvrtini srušen na pod. Operacija tog zgloba završila je njegovu sezonu prije balona prošle sezone. Bogdanović je nastavio igrati i bio je ključ za postignutu prednost Utaha 66:38 u drugoj i trećoj četvrtini. Mitchell, koji je u prethodne četiri utakmice postizao preko 40 poena, nije trebao biti gotovo toliko dominantan protiv Thundera.

Rudy Gobert imao je 13 poena, 14 skokova i sedam blokada za Utah, koji je držao Thunder do 38,7% šuta.

Jazz je iskoristio seriju 12-0 nakon ruba poluvremena 55-53 da bi otvorio utakmicu iz neposredne blizine. Mitchell je uzastopno postizao trice kako bi ograničio niz.

Thunder nikada nije ušao unutar jednoznamenkastih brojeva do posljednjih nekoliko minuta, jer je Utah pogurao vodstvo na čak 25 poena.

Mike Conley, koji se odmarao u prvoj polovici leđa uz leđa kad su Jazzima prekinuli niz od 24 pobjede domaćih pobjeda, imao je 15 bodova i 14 sezonskih dodavanja za vodeći Utah u ligi (41-14).

Georges Niang prvi je put u sezoni i drugi u petogodišnjoj karijeri započeo kratkotrajni Jazz i postigao 18 poena, uključujući šest trica. Imao je 10 skokova u sezoni.

“Nije izašao izvan sebe. To je i radio. Samo je dobio više prilika, više minuta, a ponekad kad se to dogodi, dečki pokušavaju učiniti više, ali u Georgeovom slučaju ono što je učinio bilo je puno. Mislila sam stvarno je pustio da mu igra dođe “, rekao je trener Utaha Quin Snyder.

Zubac imao 14 poena uz 7 skokova za 26 minuta

Los Angeles Clippersi su na gostovanju u Indianapolisu kod Pacersa pobijedili 126:115 a Zubac je utakmicu započeo u petorci i za 26 minuta igre ostvario je učinak od 14 poena uz 7 skokova za 26 minuta igre. Šut iz igre imao je 7-8 uz dva dodavanja. Bila je ovo treća uzastopna utakmica za Zupca u kojoj je imao najmanje 10 poena, četvrta od posljednjih 5. Dvadeset i sedmi put Zubac je ove sezone imao dvocifreni učinak u poenima. Trenutno je Zu na prosjeku od 8.7 poena, 7.3 skoka i 1.2 asistencije po susretu.

Ivica Zubac throws it DOWN on Sabonis. 🤯 pic.twitter.com/iFeb04Hn1x — Legion Hoops (@LegionHoops) April 14, 2021

Paul George nastavio je dominirati i protiv svoje bivše momčadi utrpavši ovog puta 36 poena i vodeći Los Angeles Clipperse do pobjede. Clippersi su pobijedili i šestu uzastopno, ukupno su slavili u 14 utakmica od posljednjih 17 odigranih susreta i trenutno su treća momčad Zapada.

George je također imao sedam skokova i osam asistencija te je sad na 4: 0 u Bankers Life Fieldhouseu otkako su ga Pacersi u srpnju 2017. trgovali Oklahoma Cityjem. U svakoj od posljednje četiri utakmice Clippersa dosegnuo je najmanje 30 poena i to bez All-Star suigrača Kawhija Leonarda, koji je ozlijedio desnu nogu.

“To je ono što moramo učiniti”, rekao je George i nastavio:

“Jednostavno moramo igrati tako. To je samo način na koji moramo završiti utakmicu ali način na koji moramo igrati”, prenosi ESPN.

George je tijekom uvoda u predigru čuo podsmijehe tijekom utakmice u uglavnom praznoj areni. Već je to prošao, dva puta je pobijedio u Indianapolisu s Thunderom, s razlikom od pet i osam poena i dva puta s Clippersima, oba puta s 11 bodova razlike. Georgeova velika noć nije iznenadila trenera Tyronna Luea.

“Mislim da Paul uzima ono što mu daje obrana”, kazao je Lue. Indianu je predvodilo Malcolm Brogdon s 29 poena. Caris LeVert postigao je 26 kada su Pacersi prekinuli niz od tri poraza.

Šarić za 18 minuta stavio 13 poena uz 5 skokova

Phoenix Sunsi Darija Šarića na svom su parketu svladali prošlogodišnjeg finalistu NBA lige Miami Heat 106:96 a Šibenčanin je, ušavši s klupe za rezervne igrače, za 18 minuta igre ubacio 13 poena uz 5 skokova. Šut za dvicu imao je 4-5, za tricu 0-1.

Suns bench doing Suns bench things. Dario Saric and the Cams have been great tonight — Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) April 14, 2021

Dario Šarić ove sezone ima 9.7 poena, 4.1 skok i 1.3 dodavanje po susretu. Inače, dvije najveće zvijezde Sunsa Devin Booker i Chris Paul nisu imali svoju noć pa su igrači s klupe morali više zapeti. Booker je zabio svega 12 poena, Paul 5 uz devet asistencija. Bila je ovo 10 pobjeda Sunsa u posljednjih 11 susreta, čime su zauzeli drugu poziciju na Zapadu i trenutno su treća najbolja momčad lige sa skorom 39-15. Ako gledamo još dalje u prošlost onda možemo vidjeti kako su Sunsi pobijedili 17 u posljednjih 21 utakmicu.

#WeAreTheValley Dario Saric 3 point play cuts the lead to 5. #suns 8-0 run pic.twitter.com/iQhxnfrGDM — GlendaleCardinals (@YotesGlendale) April 14, 2021

Cam Johnson zabio je stoga 15 poena, Payne 14, Torrey Craig 14 i spomenuti naš Dario Šarić 13. Jevon Carter dodao je devet poena uz tri trice. Paul je rekao da ga nije iznenadilo što je klupa uspjela odraditi svoj posao.

NBA rezultati:

Utah – Oklahoma City 106:96

Bojan Bogdanović igrao je 35:42 minuta za Utah i postigao 23 koša (šut za dva 5-11, trica 1-3, slobodna bacanja 10-10) uz 7 skokova i 1 asistenciju

Indiana – LA Clippers 115:126

Ivica Zubac igrao je za LA Clipperse 25:32 minuta i postigao 14 koševa (šut za dva 7-8) uz 7 skokova i 2 asistencije

Phoenix – Miami 106:86

Dario Šarić igrao je 17:56 minuta za Phoenix i postigao 13 koševa (šut za dva 4-4, trica 0-1, slobodna bacanja 5-5) uz 5 skokova i 2 asistencije

Minnesota – Brooklyn 97:127

Toronto – Atlanta 103:108

Charlotte – LA Lakers 93:101

Portland – Boston 115:116