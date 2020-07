Kad smo u osmini finala izgubili 21 razlike rekao je Ante da je to to. S 28 godina napustio je reprezentaciju u kojoj je doživio salve kritika zbog svoje “premlake” igre. Protiv Češke nije zabio niti jedan poen

Prije neka tri mjeseca, tamo dok je sport još uvijek bio duboko pogođen koronakrizom i ništa se nije igralo, jedan je poznati hrvatski novinar na društvenim mrežama postavio svojim pratiteljima pitanje kojeg su sportaša u životu najviše psovali i zašto.

Na ovo zanimljivo pitanje pojavili su se sasvim logični odgovori. Davor Šuker i Igor Štimac ušli su u konkurenciju zbog svojih egzibicija nakon igračkih karijera. Goran Ivanišević zbog egzibicija u igračkim danima, a treba li uopće napominjati zašto je tu i Marin Čilić?

Zanimljiv je dvojac također ušao u sam vrh te liste “najopsovanijih”. Marko Kopljar i Ante Tomić bivši su hrvatski reprezentativci koji su izgledali kao da mogu samo svojim dolaskom na utakmicu dominirati na toliko načina, a ipak nikad u dresu Hrvatske nisu ostvarili ono što se od njih očekivalo.

Rekorder

Tomićeva priča zaista je specifična, baš kao i njegov karakter. S 33 godine na leđima, bez puno pompe, oprostio se prije nekoliko dana od Barcelone nakon što su izgubili u finalu španjolskog prvenstva.

“Bilo je to osam genijalnih godina u Barci. Uživao sam svaki dan! Igrao sam s nevjerojatnim igračima te sam uz svakoga uz njih u životu i na terenu”, poručio je Tomić preko Twittera. Barcelona mu je jednostavno na hrvatskom jeziku napisala – “Hvala, Ante”.

Ima mu katalonski div i na čemu zahvaliti. Osam godina proveo je Tomić u dresu Barce, a rekord koji je ostavio iz sebe teško da će netko srušiti. Tomić je za Barcelonu odigrao 579 utakmica, što je apsolutni rekord za jednog stranca. Drugi na listi je Slovenac Erazem Lorbek, a njemu do Tomićevog rekorda nedostaje više od 200 utakmica. A da ne spominjemo da su svi silni Amerikanci koji su bili u Barceloni jako daleko od njegovog rekorda.

No istinska veličina, i to ne samo ona od 217 centimetara, dolazi iz činjenice da je Hrvat postao prvi kapetan Barcelone koji nije Španjolac. Svoju mu je dužnost prepustio legendarni šuter Juan Carlos Navarro koji je otišao prije dvije godine. Iako nikad nije osvojio Euroligu, dvaput je biran u najbolju petorku turnira, a ušao je i u izbor za najboljih 10 igrača desetljeća u Euroligi, no ipak nije izabran. U Barceloninoj povijesti je drugi najbolji skakač, šesti najbolji strijelac i treći najbolji igrač po valorizaciji.

Od momčadskih trofeja s Barcelonom je uzeo jedno prvenstvo i tri Kupa kralja te jedan superkup. Zanimljivo je da je kup osvajao s Realom i Barcelonom. Real ga je praktički prepustio Barci nakon dvije sezone, a oni su im kasnije zahvalili na poklonu.

👉 @AnteTomic404 👈 ✅ Foreign player with the most matches played (579)

✅ 2nd highest rebounder in @FCBbasket history

✅ 3rd most valued player in Barça's history

✅ 6th highest scorer in Barça's history 🔵🔴 Thank you, captain!https://t.co/sDzR1xHxwf — Barça Basket (@FCBbasket) July 2, 2020

Odbio NBA

Tomićeva statistika neće vas oboriti s nogu, u najboljim je danima u Euroligi zabijao jedva 12 poena uz par asistencija i 8-9 skokova. Impresivno je bilo što je on sve mogao na kao igrač visok 217 centimetara. Mnogi su već i zaboravili da je Antu izabrao Utah Jazz na NBA draftu 2008. godine. Čekali su i nadali se hoće li se ikad odlučiti preletjeti Atlantik, no to se nije dogodilo. Najbliže je toj odluci bio 2015. godine, no, kad mu je Barcelona dala novi ugovor, Jazz je znao da je ostao bez Tomića.

A ostala je te godine bez Tomića i Hrvatska. Kad smo u osmini finala izgubili 21 razlike rekao je Ante da je to to. S 28 godina napustio je reprezentaciju u kojoj je doživio salve kritika zbog svoje “premlake” igre. Protiv Češke nije zabio niti jedan poen.

Zauvijek će ostati misterij tko je zapravo kriv za Tomićeva slaba izdanja u reprezentaciji. Jesu li to izbornici koji mu nisu mogli pronaći pravu rolu i sistem u kojem će se dobro osjećati? Jesu li to suigrači ili pritisak s tribina? Možda je sve to skupa bila kombinacija faktora koji su Tomića spriječili da postane legenda hrvatske košarke. Ovako je postao legenda Barcelone, jednog od najvećih klubova na svijetu, dok kod nas ostaje upamćen kao neostvaren potencijal i jedan od igrača kojeg smo najviše psovali.

No njegova karijera još će potrajati. Nije Ante gotov s ubacivanjem “udica” iz reketa i kreiranjem s visokog posta. Ponude sigurno doći. Moraju, jer ne može dugo ovakav igrač biti bez kluba, čak ni s 33 godine na leđima.