Iako su, prema kladionicama, bili u samom vrhu favorita za NBA naslov, Los Angeles Clippersi nisu ovu sezonu završili baš na najbolji mogući način. Ispadanje u polufinalu Zapada od Denvera nije baš bio scenarij kojem su se nadali, a trener Doc Rivers ostao je bez posla.

Clippersi su otpali na dosta loš način, vratili su im se Nuggetsi iz deficita od 3-1 ukupno i netko je morao otići zbog takvog neuspjeha jer je druga momčad iz Los Angelesa imala dovoljno kvalitete da se s Lakersima bori za veliko finale.

Poznati američki sportski list The Athletic pisao je o igri Clippersa i otkazu Riversa, a jedna od najvećih grešaka koje je Rivers napravio po njima je bila držanje Ivice Zupca na klupi, a najboljeg šestog čovjeka lige Montrezla Harrella u igri duže nego što je trebalo.

Harrell na odlasku

Samim osvajanja nagrade za najboljeg igrača s klupe u NBA ligi Harrell je zaslužio veliku minutažu, bio je cijelu sezonu igrač koji je s klupe donosio ogromnu energiju u petorku Clippersa, ali brojke govore da je Riversova momčad bila puno efikasnija sa Zupcem u igri, nego s Harrellom.

Rivers je inzistirao na Harrellu, smatrao je da je on bolji igrač od Hrvata i to ga je, između ostalog, koštalo otkaza, piše The Athletic. No na kraju je postalo jasno da Harrell nije mogao čuvati srpskog centra Nikolu Jokića koji je svaku utakmicu radio dar-mar u reketu Clippersa. Nije ni čudo jer je Harrell visok jedva dva metra.

Harrell bi ove jeseni trebao napustiti Clipperse, što znači da će novi trener morati Zupcu dati veće ovlasti u igri i veću minutažu.