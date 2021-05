Mjesec dana prije početka Olimpijskog kvalifikacijskog turnira u Splitu izbornik Veljko Mršić objavio je širi popis reprezentativaca koji će konkurirati za nastup na najvećem sportskom događaju u Hrvatskoj ove godine Ono što je najzanimljivije je povratak Marija Hezonje u reprezentaciju, iako je Mrsšić govorio da ga neće više zvati.

“Ja sam pokušao u Las Vegasu stupiti s njim u kontakt i nakon toga još jednom, prije nekih godinu i više dana, i od toga nije bilo ništa. No, odlučio sam da Marija Hezonju neću zvati u reprezentaciju Hrvatske. Tako da Mario neće igrati za Hrvatsku i nije dio reprezentativnog sustava. Ma i da ima utakmica, on zbog svog odnosa prema reprezentaciji sigurno neće dobiti poziv”, rekao je izbornik Mršić za naš portal krajem listopada prošle godine.

A nakon objave popisa izbornik nam je rekao kako nema komentara dok ne završi playoff.

Uži popis od 16 reprezentativaca koji će krenuti na pripreme odredit će, inače, po završetku završnice doigravanja Premijer lige i prve runde playoffa NBA lige.

Ευχαριστω πολύ φίλε! Might be with No.13 too! 😈💚☘️ https://t.co/KujBBPBvL8

— Mario Hezonja (@mariohezonja) May 26, 2021