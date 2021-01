“Situacija ovdje je luda, mislim da se to ne može popraviti”, izjavio je James Harden samo nekoliko sati prije negoli se pročulo da će dres Houston Rocketsa zamijeniti onim Brooklyn Netsa, i to u jednoj od najvećih i najskupljih NBA razmjena u povijesti.

Razmjena je to u kojoj sudjeluju četiri momčadi. Osim Rocketsa i Netsa, uključeni su Indiana Pacersi te Cleveland Cavaliersi. Netsi su za Hardena morali dati puno, možda i previše, kako to obično biva kad dovodite jednog od najboljih igrača u ligi.

Riješili su se Jarretta Allena i Taureana Princea, a izgubili su i vrlo dobrog Carisa LeVerta. Dugoročno su “u banani” jer su ostali i bez četiri izbora prve runde te su Rocketsima dali i četiri zamjene za izbore u prvoj rundi, tako da na dobar izbor na draftu u sljedećih sedam godina mogu zaboraviti.

Bradonja je otišao tamo gdje je htio, pridružio se nekadašnjem suigraču iz Oklahoma Cityja Kevinu Durantu i Kyrieju Irvingu u redovima Brooklyn Netsa, momčadi koja je ovim potezom postala prava tempirana bomba na razini lige.

After this historic blockbuster trade, James Harden will now get his wish to disappoint another former Oklahoma City Thunder teammate, sources tell ESPN. pic.twitter.com/dqusPtLHSs

— BubbleWoj (@BubbleWoj) January 13, 2021