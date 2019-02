Bogdanović je postigao 14 poena u pobjedi Indiana Pacersa

Motor Houston Rocketsa James Harden nastavio je s impresivnim izdanjima ispod obruča pa je tako u 118-110 pobjedi svoje momčadi protiv Phoenix Sunsa pružio novu partiju za pamćenje. Jedanaesti uzastopni poraz Sunsa stigao je nakon što je Harden susret zaključio s 44 poena, osam skokova i šest asistencija, a to znači sljedeće:

Odigrao je 27. uzastopnu utakmicu u kojoj je ubacio 30 ili više poena što je treći najdulji takav niz u povijesti NBA lige. Prva dva vlasništvo su Wilta Chamberlaina, a dugi su bili 31 i 67 dvoboja.

Dvadeseti put 40+

Još impresivnije zvuči da je Harden po dvadeseti put ove sezone otišao na 40+ koševa. U prvih 50 utakmica sezone kroz povijest najjače košarkaške lige svijeta to je za rukom pošlo samo Chamberlainu, Michaelu Jordanu i Ricku Barryju.

“Ništa me ne može usporiti, ništa me zaustaviti. Na jednak način pokušavam motivirati suigrače. Ne radi se ovdje o postizanju koševa, već o agresivnosti u obrani i napadu. To je ono što im mogu pružiti”, objasnio je Harden ono što radi.

Bender bez minuta, Bogdanović 14 poena

Dragan Bender je prosjedio utakmicu u kojoj Sunsi niti u jednom trenutku nisu bili u prednosti.

Bojan Bogdanović je s 14 poena sudjelovao u 109-107 pobjedi Indiana Pacersa protiv New Orleans Pelicans. Imao je i četiri uhvaćene lopte.

NBA liga, rezultati:

Detroit Pistons – Denver Nuggets 129-103

Washington Wizards – Atlanta Hawks 129-137

Brooklyn Nets – Milwaukee Bucks 94-113

New Orleans Pelicans – Indiana Pacers 107-109

Phoenix Suns – Houston Rockets 110-118

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 127-112