Giannis Antetokounmpo drugu je godinu zaredom osvojio nagradu MVO za najboljeg košarkaša regularne sezone NBA lige, javlja ESPN.

Iako još nije službeno potvrđeno, jako je teško da bi NBA liga izabrala nekog drugog za najboljeg igrača jer je Giannis bio jednostavno fenomenalan ove sezone. Predvodio je Milwaukee Buckse do najboljeg skora u ligi, a bez njega ta momčad ne bi imala smisla.

Zabijao je u prosjeku 29,5 poena po utakmici i hvatao 13,6 skokova, a pritom bi uspio podijeliti u prosjeku 5,6 asistencija. Giannis je ove sezone osvojio i nagradu za najboljeg obrambenog igrača sezone, što dovoljno govori o njegovoj važnosti za ovu momčad.

Giannis Antetokounmpo has won his second MVP award, sources tell @wojespn. pic.twitter.com/I3k5wi2o8B

— SportsCenter (@SportsCenter) September 18, 2020