GOLDEN STATE WARRIORSI OBRANILI NBA NASLOV! Durant, Curry i društvo ‘pomeli’ LeBrona i Cavse

Bilo je to četvrto uzastopno finale u kojem su igrali Warriorsi i Cavaliersi

Košarkaši Golden State Warriorsa obranili su naslov prvaka NBA lige nakon što su u četvrtoj utakmici velikog finala na gostovanju pobijedili Cleveland Cavalierse sa 108-85 i u seriji na četiri pobjede slavili 4-0. Warriorsima je to bila treća titula u posljednje četiri godine, te šesta u povijesti kluba koji je od 1946. do 1962. nosio ime Philadelphia Warriors, a do 1971. San Francisco Warriors.

Iznimka 2016.

Zanimljivo, bilo je to četvrto uzastopno finale u kojem su igrali Warriorsi i Cavaliersi, a Golden State nije slavio jedino 2016. godine. Warriorsi se mogu pohvaliti i kako su prva momčad u posljednjih 11 godina koja je u finalu slavila ‘metlom’, rezultatom 4-0. Posljednjima je to uspjelo San Antonio Spursim 2007. upravo protiv Clevelanda.

Gosti su sjajno ušli u utakmicu i nakon dvije minute igre imali su plus 10 (13-3), a na koncu prve četvrtine devet koševa razlike (34-25). Na poluvremenu je bilo 61-52, a na kraju treće dionice velikih +21 (86-65). U posljednjoj dionici bilo je to tek odrađivanje posla za konačnih 108-85.

Curry 37, Durant triple-double

Golden State je predvodio sjajni Stephen Curry sa 37 koševa, šest skokova, četiri asistencije i dvije blokade. Kevin Durant je dodao 20 koševa, 12 skokova i 10 asistencija, Andre Iguodala je ubacio 11, a Klay Thompson 10 koševa.

“Bili smo samouvjereni i hrabri, iza nas je mnogo napornog rada i ovo je nevjerojatan uspjeh. Tri naslova u posljednje četiri godine, mi znamo pobjeđivati” kazao je Curry, dok je trener Steve Kerr dodao:

“Ove godine je bilo najteže”.

Kod domaćina najefikasniji je bio LeBron James sa 23 koša, sedam skokova, osam asistencija, ali i šest izgubljenih lopti. Kevin Love je dodao 13, a J.R. Smith 10 koševa.

“Warriorsi su jednostavno bolji, možda i najbolji u povijesti,” bio je jasan LeBron James nakon svog posljednjeg nastupa u dresu Cavsa.

Durantu MVP naslov

Za najkorisnijeg igrača (MVP) finala drugu godinu uzastopce je proglašen je Durant, postavši šesti kojem je to uspjelo.

“Rad s ovim momcima je nevjerojatan. Sretan sam što sam dio ove skupine, jer vas ova grupa ljudi čini boljim košarkašem i boljim muškarcem,” kazao je Durant koji je u ufinalnoj seriji imao prosjek od 28.8 koševa, 10.8 skokova i 7.5 asistencija.