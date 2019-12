GLASAJTE I BOJAN BOGDANOVIĆ IDE NA ALL STAR: Naš najbolji košarkaš igra u životnoj formi i zaista je zaslužio ovu čast

Bogdanović ima šanse igrati na All Staru, ali ipak će mu trebati mala pomoć

Ovo je apsolutno vrhunska sezona Bojana Bogdanovića. Najbolji hrvatski košarkaš ostvaruje sjajan prosjek u svom Utah Jazzu, od 21.1 poena po utakmici, a nerijetko završava mečeve i s 30 ili više poena na svom kontu. Ima i 44.6 posto uspješnosti s trice i jedan je od najboljih tricaša u ligi. Ali važno je reći kako je baš on taj igrač koji vuče ekipu i nerijetko sam rješava utakmice i zbog toga itekako zalužuje biti na All Staru.

Bogdanović ima šanse igrati na All Staru, ali ipak će mu trebati mala pomoć. Naime, NBA liga otvorila je pravo glasanja za All Star utakmicu, koja se igra 16. veljače sljedeće godine u Chicagu. Navijači smiju glasati jednom u 24 sata, a mogu svoj glas ostaviti na službenoj NBA stranici ili na NBA aplikaciji. Glasovi navijača vrijede 50 posto, dakle mogu pogurati Bogdanovića na All Star, a glasati možete OVDJE.

Dvojica igrača koji će imati najviše glasvoa dobit će i titulu kapetana te će odabrati početnu petorke, dok će ostale birati treneri. Spomenimo kako nitko od Hrvata nije nikada nastupio na All Staru.