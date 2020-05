[VIDEO] ‘TONI, MA DI SI TI TADA BIO, U PELENAMA’: Jordan spustio Kukoču i onda odigrao utakmicu za pamćenje

Foto: Screenshot: ESPN ('The Last Dance')

‘Do poluvremena moja noga krvari. No, igram dobru utakmicu i ne želim ih skinuti’

Posljednja utakmica u dresu Bullsa u njemu najdražoj dvorani u kojoj je volio igrati Madison Square Gardenu u ožujku 1998., za Michaela Jordana bila je posebno emotivna. Još je razmišljao što će napraviti po završetku sezone, hoće li nastaviti karijeru negdje drugdje ili će se umiroviti.

Došao je u Madison Square Garden s razmišljanjem:

Najdraže mjesto za igrati

“Ovo je posljednji put da ću igrati ovdje. A to je bilo moje najomiljenije mjesto za igrati”, kazao je Michael Jordan u dokumentarcu “Posljednji ples” (The Last Dance), koji se protekle tri nedjelje premijerno po epizodama (po dvije) prikazuje na ESPN-u, a dan poslije hrvatski ljubitelji, kao i ostali diljem svijeta, mogu ih pogledati na Netflixu.

Dokumentarac je postao pravi hit i obara sve rekorde, jer obrađuje 10 000 minuta dosad neprikazanog materijala o dinastiji Chicago Bullsa, kako je nastala, odnosno pohod na šest naslova prvaka NBA lige.

Jordan je u toj posebnoj utakmici za njega htio da na neki način, uz dobru igru, obilježi taj čin. Pa je tako došao u svojim prvim Jordanicama iz 1984. godine, s kojima je prvi put nastupio u ovoj kultnoj dvorani.

“Bile su to prve tenisice u kojima sam nastupio u Gardenu, pa će biti i zadnje”, rekao je Michael Jordan.

Potom se u dokumentarcu vraćamo na 1998. Kamera prikazuje situaciju uoči utakmice New York Knicksa i Chicago Bullsa.

Jordanice iz 1984.

“Sjajno. Stavi i u druge”, dobacio je u zafrkanciji Toni Kukoč, na što je njemu onda Jordan dobacio:

“Toni, ma di si ti tada bio?. Ti si bio još dijete kad sam razvaljivao u njima”, rekao je Michael Jordan.

Kukoč ga je tada pitao koja je bila godina?

“1984. Koliko si tada imao godina?”

Toni mu je na to rekao:

“Tada sam počeo igrati košarku”.

“Imao si 12 godina”.

Onda je netko u pozadini dobacio:

“Toni je još bio u pelenama”.

Imao problema s Jordanicama, krvarila mu noga

Inače, Jordan je protiv Knicksa ima problema s tenisicama. Jedna ga je jako žuljala, do te mjere da je po završetku utakmice teren napustio šepajući, jer je bila natopljena krvlju. No, njemu nije palo napamet ih promijeniti. Htio je igrati u njima i htio je odigrati vrhunski. U svakoj utakmici imao je cilj biti što bolji.

“Do poluvremena moja noga krvari. No, igram dobru utakmicu i ne želim ih skinuti. Nisam ih mogao odmah skinuti, a kad sam ih na posljetku skinuo, totalno je bila natopljena krvlju”, objašnjava Michael, pa se u dokumentarcu vraćamo nakon utakmice kad je rekao:

“Uvijek je zabavno bilo igrati ovdje i tenisice su dio toga. Noge me ubijaju”.

Bullsi su u toj utakmici pobijedili 102:89 a Jordan je ubacio 42 poena. Toni Kukoč je tu utakmicu započeo u petorci Bullsa jer je centar Longley bio out, a ubacio je 8 poena, uz 5 skokova i 4 dodavanja za 30 minuta igre.