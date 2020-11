Jedan od najvećih stručnjaka za mlade europske košarkaše koji će izlaziti na NBA draft, Jonathan Givony, je na svom Twitter računu nahvalio 19-godišnjeg Marija Nakića, sina proslavljenog bivšeg košarkaša Ive Nakića, rođenog Riječanina koji je osvajao tri puta naslov prvaka Europe. Dva puta u dresu Cibone (1985. i 1986.) i jednom kad je igrao za Partizan, u ratnim godinama, 1992.

Just finished watching this game. Pretty impressive performance for the 19-year Croatian, Mario Nakic. Big wings who can create, pass and shoot will always be in demand in today's NBA. Did some nice things defensively as well. Will be following his progress for sure. https://t.co/mDIZek3Xjj

— Jonathan Givony (@DraftExpress) November 9, 2020