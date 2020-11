Najbolji košarkaš današnjice LeBron James putem svog Twitter računa nastavio je provocirati republikanca Donalda Trumpa, nakon što je Trump izgubio izbore nakon prvog mandata, a demokrat Joe Biden postao novi predsjednik SAD-a.

Prvo je objavio fotografiju kako Biden blokira Trumpov pokušaj polaganja. Šesnaestostruki All-Star košarkaš objavio je, naime, sjajnu montažu jednog od najpoznatijih trenutaka svoje blistave karijere, kada je spektakularno blokirao Andrea Iguodalu tijekom NBA finala 2016. godine između tadašnjih njegovih Cleveland Cavaliersa i Golden State Warriorsa. Prije nekih pet sati citirao je i slavnog glumca Jima Carreyja.

“Luuuzeeeer. Jako dobro raspoloženje”

Uz spomenuto, King James je objavio i video Trumpa s natpisom “Otpušten si”.

Inače, ugledni britanski Guardian piše kako Trumpov poraz na američkim predsjedničkim izborima 2020. sportaši slave širom Amerike. Trump je tijekom svog predsjedničkog mandata sudjelovao u nekoliko sukoba s istaknutim sportašima, poput upravo NBA superzvijezde LeBrona Jamesa i pobjednice Svjetskog kupa Megan Rapinoe.

James, možda i najveća sportska zvijezda u Americi, više puta se zakačio s Trumpom. James je tijekom Trumpovog mandata bio kritičan prema njemu. U rujnu 2017. James je Trumpa nazvao “propalicom” zbog ukidanja svog poziva, savjeta Golden State Warriorsima da proslave svoje NBA osvojeno prvenstvo posjetom Bijeloj kući.

“Odlazak u Bijelu kuću je velika čast dok se tamo ne pojavite!”, LeBron je napisao na Twitteru još prije. Nekoliko drugih profesionalnih sportskih momčadi, uključujući NFL-ove Philadelphia Eaglese, također je bilo pozvano ili je zbog njega odlučilo da neće prisustvovati ceremoniji Bijele kuće tijekom Trumpovog predsjedništva, stolovanja u njoj.

James je bio jedan od najglasnijih zagovornika NBA pokreta Black Lives Matter. Većina igrača lige kleknulo je tijekom izvođenja himne ovog ljeta u znak prosvjeda protiv rasne nepravde koja je itekako prisutna u SAD-u. Trump je, pak, rekao da su takvi prosvjedi pogodili NBA TV rejting, a na nedavnom skupu uživao je u skandiranju “LeBron je *ranje”.

“Kakva publika, kakva publika”, oduševljeno se svojim pristašama obraćao Trump.

