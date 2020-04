Amerikanci pokazali nepoštovanje prema Toniju Kukoču

Prije dva dana u Americi je ugledni tamošnji ESPN premijerno prikazao prvu epizodu dokumentarca o Michaelu Jordanu naziva “The Last Dance”, koji se s nestpljenjem čekao među košarkaškim fanovima.

ČUVENI TRENER I RAĐA OGORČENI ZBOG ONOG ŠTO SU AMERIKANCI NAPRAVILI KUKOČU: ‘To je velika glupost, nadam se da će brzo ispraviti tu pogrešku’

Posljednji pohod Jordanovih Bullsa na titulu

Dokumentarni serijal prikazuje posljednji pohod Jordanovih Bullsa na titulu NBA prvaka u sezoni 1997./1998. nakon koje je najbolji igrač svih vremena napustio Chicago sa šest osvojenih prstenova.

U prvim epizodama koje su se mogle gledati i na Netflixu prikazana je zapravo pozadina onog što su Bullsi predstavljali u 90-im godinama u NBA ligi. Dominantna momčad predvođena Jordanom mogla je, naime, “zaplesati” još samo jednom jer su se u klubu spremale velike promjene, odnosno reizgradnja koju je poticao generalni menadžer Jerry Krausse.

Sporna fotografija poslužila kao inspiracija za naslovnicu

No, smiješno je i pomalo sramotno zaboravljanje Tonija Kukoča iz naslovne fotografije dokumentarca. Jedna od najpoznatijih fotografija te momčadi Bullsa koja je pokorila NBA ligu jest ona na kojoj parketom kroče najbolji košarkaš svih vremena Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen, Ron Harper i Toni Kukoč. Ta je fotografija poslužila kao inspiracija za naslovnicu dugoočekivanog ESPN-ova filma The Last Dance. Kuki je nedavno nepravedno izostavljen iz Kuće slavnih, a sada su ga odlučili izbaciti i s originalne fotografije Chicago Bullsa iz 90-ih…

Umjesto njega, na fotografiju su ubacili Stevea Kerra. Za spomenuti kako na fotografiji nema ni Harpera, koji je bio član startne petorke…

Naime, na “pravoj fotografiji” Toni se nalazio s Jordanom, Pippenom i Rodmanom, ali autori su se izgleda odlučili ubaciti, ruku na srce, danas uspješnijeg trenera Warriorsa nego što je bio kao igrač. Kukoč je itekako bio važan dio pobjedničke momčadi koja je osvojila NBA prsten tri puta zaredom od 1996. do 1998. godine.

Bio je jako važan kotačić pobjedničkog mozaika Bullsa

U svojoj trećoj sezoni s Bullsima Kukoč je u 81 utakmici u prosjeku igrao 26 minuta, uz 13.1 poen, 4 skoka i 3.5 asistencije. Bio je ukupno treći strijelac Bullsa, a 1996. godine je proglašen i najboljim šestim igračem NBA lige.

Pippen o Kukoču: ‘Definitivno smatram da on zaslužuje ući u Kuću slavnih’

“Definitivno smatram da on to zaslužuje. Bio je naš važan igrač. Pogledajte kako danas igra izgleda, momčadi imaju velike trojke. Toni je bio taj dio slagalice za nas. Bio je produktivan i zaslužuje mnogo priznanja za naše uspjehe”, kazao je početkom ove godine Scottie Pippen za Chicago Tribune dodavši:

‘Vidio sam neke šokantne ulaske u Kuću slavnih’

“Vidio sam neke šokantne ulaske u Kuću slavnih. Vidio sam da ondje ulaze momci od kojih su Toni i Ron Harper imali bolje karijere. Mislim da ih se ne vrednuje dovoljno jer su bili dio momčadi sa mnom i Michaelom Jordanom. Ali ti dečki su pobjednici.”

Ukupno su Bullsi osvojili 6 NBA naslova pod vodstvom Phila Jacksona, s Michaelom Jordanom i Scottiejem Pippenom kao glavnim vedetama, u razdoblju od 1991. do 1998. godine. Samo u dvije sezone u tom periodu Bullsi nisu uzeli prvenstvo. Dinastija Bullsa s Kukočem u njoj smatra se najboljom košarkaškom momčadi svih vremena.